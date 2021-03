[Video] Avioneta se estrella con camioneta andando: 3 muertos: un niño

Un accidente de avión que dejó al menos tres personas muertas en Florida, fue captado en un video de Ring. Se puede ver el momento en el que el pequeño avión choca contra una camioneta, en la que estaban una madre y su hijo adentro. Los dos ocupantes que iban en el avión, murieron, y el niño del vehículo murió más tarde en el hospital.

El avión despegó del aeropuerto de North Perry y se estrelló poco después de las 3 p.m. del lunes 15 de marzo de 2021, en el área de SW 72 Avenue y 12 Street, muy cerca del aeropuerto, dijo un portavoz del Departamento de Bomberos de Pembroke Pines a CBS Miami.

Puedes ver el video aquí o más adelante en esta publicación.

La FAA dijo al citado medio de comunicación que el avión era un Beechcraft Bonanza de un solo motor.

#BREAKING: 2 killed in plane crash at North Perry Airport in Pembroke Pines, Florida after hitting car, injuring woman and child https://t.co/b2kWXrfE82 pic.twitter.com/nUgRaQ0oiS

— Billy Corben (@BillyCorben) March 15, 2021