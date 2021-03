[FOTO] Robert Aaron Long: este es el sospechoso de matar a siete mujeres en Georgia

Se está llevando a cabo una persecución de un hombre que apareció en las imágenes de vigilancia afuera de uno de los tres balnearios donde ocurrieron los tiroteos en el noreste de Atlanta y en Woodstock, en el condado de Cherokee, Georgia. El sospechoso ha sido identificado como Robert Aaron Long. Al menos siete personas han muerto en tres tiroteos separados en el área de Atlanta. La policía no ha dicho si los tres tiroteos están relacionados.

Long ya ha sido arrestado.

En Atlanta, dos tiroteos ocurrieron en minutos en dos spas separados uno frente al otro. La policía de Atlanta está en conversaciones con la Oficina del Sheriff del condado de Cherokee para obtener información sobre los tiroteos separados y está trabajando para determinar si un tirador o varios tiradores estuvieron involucrados, dijeron durante una breve conferencia de prensa. El sospechoso del condado de Cherokee conducía un Hyundai negro.

Las víctimas son asiáticas

El tiroteo en el condado de Cherokee ocurrió en la carretera 92 de Georgia. Cuatro personas murieron y dos resultaron heridas. La policía le dijo a Channel 2 Action News que las cuatro víctimas eran mujeres y parecían ser asiáticas.

Piedmont Road se cerró en ambas direcciones cerca de Cheshire Bridge Road debido a la intensa actividad policial.

Una llamada informando de un tiroteo llegó al 911 justo antes de las 6 PM, dijo un portavoz del Departamento de Policía de Atlanta a Fox 5 Atlanta. Los oficiales que respondieron encontraron dos escenas del crimen en la cuadra 1900 de Piedmont Road, cerca de la intersección de Cheshire Bridge Road, justo al sur de la Interestatal 85.

Los testigos le dijeron al Canal 2 que escucharon disparos y se escondieron detrás de los autos.

Police: Four women dead after shootings at two spas in Atlanta; officers say too early to tell if connected to Ancworth, Ga., massage parlor shooting https://t.co/lUw020FYyE — Factal News (@factal) March 17, 2021

“ACTUALIZACIÓN: La policía de Atlanta nos dice que un total de cuatro mujeres asiáticas fueron asesinadas a tiros. 3 en Gold Spa, 1 en Aromatherapy Spa. Investigando si esto está relacionado o no con un incidente similar en el condado de Cherokee”, escribió Janice Yu de Fox 5 Atlanta en Twitter.

HAPPENING NOW: Atlanta police say at least one person was shot. People in the area tell me it appears it happened at the Spa. @FOX5Atlanta pic.twitter.com/SFSQnCI5pt — Janice Yu (@JaniceYuNews) March 16, 2021

“SUCEDIENDO AHORA: La policía de Atlanta dice que al menos una persona recibió un disparo. La gente de la zona me dice que parece que sucedió en el Spa”, escribió en un tuit anterior.

#BREAKING Cherokee SO: "We are investigating multiple shootings”. Avoid HWY 92 at Bells Ferry Rd. @FOX5Atlanta has a crew on the scene. Standby for more information. https://t.co/MlH8ay89We — Erin Leport Rader (@Elepo) March 16, 2021

“#BREAKING Cherokee SO: “Estamos investigando múltiples tiroteos”, escribió Erin Leport Radar de Fox 5.” Evite la HWY 92 en Bells Ferry Rd. @FOX5Atlanta tiene un equipo en la escena. Espere para obtener más información”.

Alerta máxima

“Por favor, comparta”, escribió el sheriff del condado de Cherokee en Facebook. “Sospechoso de un tiroteo múltiple en la Hwy 92 cerca de Bells Ferry Rd. Si alguien reconoce a este sospechoso o su vehículo, llame al 911″.

Esta es una publicación de noticias de última hora y se actualizará a medida que haya más información disponible. La información inicial puede estar incompleta o ser inexacta.