¿Joe Rogan es demócrata o republicano? ¿Cuál es su ideología política?

¿Joe Rogan es republicano? No, el presentador del popular podcast “The Joe Rogan Experience” no es republicano y tampoco es demócrata. Rogan ha dicho que es independiente, y que algunas de sus creencias coinciden con los valores conservadores tradicionales y otras coinciden con los puntos de vista liberales. Rogan a menudo también se ha inclinado hacia el lado libertario.

En un episodio de podcast de marzo de 2021, Rogan habló sobre sus puntos de vista políticos. Rogan le dijo al ex oficial de la CIA Mike Baker: “Me importa un carajo si eres republicano o demócrata. Comparto ideas de ambos lados. Soy una especie de híbrido en muchos sentidos. No me trago la idea de que tengo que ser parte de unos o de otros”.

Rogan dijo anteriormente en enero de 2020: “He sido liberal toda mi vida”. Durante su conversación de marzo de 2021 con Baker, Rogan agregó: “Soy muy liberal. Soy socialmente muy liberal”. Rogan agregó que es un “gran partidario de las fuerzas armadas, un gran partidario de la segunda enmienda”.

Rogan, hablando con el comediante y comentarista político progresista Jimmy Dore, dijo: “Nunca he votado a la derecha en mi vida. Voté demócrata, voté independiente. No soy de derechas en absoluto. No hay nada en mí que sea de derechas. Creo que hay muchos valores familiares de derechas que admiro. Pero cuando se trata de la homofobia, cuando se trata de los derechos de las mujeres, ahí es donde no comparto sus ideas”.

Rogan se ha pronunciado en contra de la “cultura de la cancelación”

En los últimos años, Rogan ha sido franco sobre temas que muchos ven como asociados con los republicanos, incluyendo el hecho de rechazar categóricamente “la cultura de la cancelación” (boicot a alguien por su ideología).

Durante una conversación de podcast el marzo de 2021 con Jamie Metzl, que es un demócrata y ex miembro del personal de la administración Clinton que también trabajó para el presidente Joe Biden en el Senado, Rogan dijo: “Hemos caído en esta situación muy extraña en la que realmente tenemos dos Américas. Tenemos un lado izquierdo y un lado derecho. Y no entiendo cómo se produció esta separación”. Hablando en contra de la polarización, Rogan agregó: “Simplemente tenemos una tendencia a comprar narrativas, creo que ahora más que nunca. Hay demasiada información para prestar atención a todo, por lo que encontramos la información que se ajusta a nuestra narrativa, la bloqueamos, nos aferramos a ella y nos atenemos a ella y argumentamos en contra de cualquier cosa que se oponga a ella.

Pero Rogan le dijo a Baker: “Yo apoyo al 100% los derechos de los homosexuales, apoyo al 100% los derechos de las mujeres, los derechos civiles, los derechos de las personas trans, en todos los ámbitos. Pero no a expensas de otras personas”.

Rogan dijo que creció rodeado de personas homosexuales, hippies y manifestantes pacifistas cuando su familia vivía en San Francisco, desde los 7 a los 12 años. “He sido liberal toda mi vida”, dijo Rogan.

Rogan dice que votó por el candidato presidencial libertario en 2020 y 2016

Joe Rogan, who supported Sen. Bernie Sanders in the primary election: "I’d rather vote for Trump than [Biden]. I don’t think he can handle anything. You’re relying entirely on his cabinet."

Durante las elecciones presidenciales de 2020, Rogan apoyó por primera vez a la ex candidata demócrata y entonces congresista Tulsi Gabbard, de Hawái. También tuvo a Gabbard en su programa varias veces. Más tarde, Rogan apoyó al senador de Vermont Bernie Sanders y lo tuvo en su programa. Rogan dijo sobre Sanders: “Creo que probablemente votaré por Bernie. Ha sido increíblemente consistente toda su vida”.

Cuando Biden ganó la nominación demócrata, Rogan acaparó titulares al decir que preferiría a Trump que a Biden. “No puedo votar a ese tipo. Prefiero votar a Trump que por él. No creo que pueda manejar nada”, dijo Rogan. “No es un líder que sepa comunicar. Y no sabemos cómo diablos será después de un año en el cargo”.

Pero el día de las elecciones en noviembre, Rogan dijo que había votado por el candidato libertario. “Yo voté por Jo Jorgensen”, dijo Rogan en una transmisión en vivo. Rogan dijo anteriormente que votó por el candidato libertario Gary Johnson en 2016.