Murió la hija de Keyshawn Johnson a los 25 años: ¿cuál fue la causa de la muerte?

Maia Hightower era la hija del presentador de radio de ESPN y ex jugador de la NFL Keyshawn Johnson. Fue encontrada muerta en California a los 25 años.

Su padre reveló la muerte de Maia en Twitter. Johnson no dio a conocer la causa de la muerte:

“Es con una tristeza increíble que tengo que compartir la noticia sobre el fallecimiento de mi hermosa hija Maia. Maia, como mi primogénita, ha sido la alegría de mi vida y la de su madre Shikiri”, escribió Keyshawn Johnson en Twitter el 16 de marzo de 2021.”

It is with incredible sadness that I have to share the news about the passing of my beautiful Daughter Maia. Maia, as my first born child, has been the joy of my, and her Mother Shikiri’s, life.

Heavy explicó que Maia fue encontrada muerta en su residencia en Berkeley, California, el 15 de marzo de 2021, según la Oficina del Forense del Condado de Alameda. Esa oficina le dijo a Heavy que la causa de su muerte es “indeterminada”, ya que está bajo investigación. Algunas personas se refieren a ella como Maia Johnson, pero su nombre en Facebook es Maia Hightower, el apellido de su madre.

Esto es lo que necesita saber:

She came into our lives just as we were both coming of age as adults and has been a constant beloved presence for both of us. We are heartbroken and devastated by her loss. Shikiri, Maia’s siblings, our family and me appreciate your thoughts and prayers at this difficult time.

— Keyshawn Johnson (@keyshawn) March 15, 2021