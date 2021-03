Joe Biden se tropieza al subir a su Air Force One [VIDEO]

Durante este viernes 19 de marzo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, vivió una situación un poco desacertada, cuando en el momento de subir a su avión, un Air Force One, se tropezó, no una, ni dos, sino, tres veces, de manera consecutiva, mientras subía los escalones del mismo. Imagen que quedó captada en vídeo, y se ha vuelto viral y objeto de burlas en medio de las redes sociales.

El hecho ocurrió cuando el presidente se disponía a abordar su avión privado, para viajar con destino hacia Atlanta. Afortunadamente, el mandatario de 78 años de edad, se puso sostener con su mano derecha, gracias a las barandilla de metal, se estabilizó y siguió adelante, para finalmente abordar la aeronave. Antes de ingresar por la puerta, el presidente, se despidió con el habitual saludo en lo alto, para que luego de este infortunio, el Air Force One despegara desde la base militar Joint Base Andrews, en los suburbios de Washington.

El motivo del viaje, es la reunión prevista del presidente Biden y la vicepresidente Kamala Harris, con la comunidad de líderes asiático-americana, debido a los recientes tiroteos ocurridos en los Spa de Masajes, ocurridos durante el transcurso de la semana, a manos de un hombre blanco de 21 años de edad. De igual manera, dentro de este viaje, Joe Biden y Kamala Harris, darán a conocer el plan de estimulo de 1,9 billones aprobado por el Congreso

A continuación, puede ver el vídeo en el momento del tropiezo del presidente.

Aquí otro video desde otro ángulo.

De acuerdo a las imágenes, parece que el presidente no sufrió ningún tipo de lesión, a pesar de caer de rodillas, en el tercer tropiezo, logró recuperar su compostura, sin ningún tipo de problema. Sin embargo, al momento de escribir esta nota, no se ha sabido si el presidente fue revisado por algún tipo de médico para corroborar el estado de salud del mandatario. Pese a esto, según Metro, “La portavoz de Casa Blanca aseguró que el presidente se encuentra “100% bien”.

Cabe recordar, que el presidente Biden, no es el único presidente de Estados Unidos que se ha tropezado caído al subir los escalones del Air Force One. De acuerdo a TMZ, en 1975, el entonces mandatario Gerald Ford sufrió una desagradable caída cuando el avión aterrizó en fuertes condiciones de lluvia en Austria.

Una semana difícil para Biden

Este pequeño incidente se suma a la ‘difícil’ semana que ha tenido el presidente Joe Biden. Ya que en medio de una pregunta en declaraciones esta semana, se refirió a su vicepresidente como el “presidente Harris”, declaración que fue bastante criticada.

De igual manera, la mandataria Harris, también vivió un infortunio con su avión, cuando el Air Force Two tuvo algunos problemas mecánicos, por lo que la vicepresidente tuvo que conseguir un nuevo viaje, de acuerdo a Independent.

Las redes sociales no perdonan

Tras hacerse viral el video del momento en el que el mandatario se tropieza al subir a su avión, las redes sociales se inundaron con diferentes comentarios acerca de esto.

Un usuario escribió: “Se ha caído Whatsaap e Instagram a nivel mundial coincidiendo con las caídas de Joe Biden en el Air Force One. Tengo miedo”, haciendo referencia a la caída de ambas redes sociales.

Otro también comentó la caída de las redes sociales con la del presidente Biden:

Finalmente, cabe resaltar que Joe Biden, elegido como el 46.º presidente de los Estados Unidos desde el 20 de enero de 2021, es el presidente de más edad, con 78 años. Situación que desde el momento de su candidatura estuvo cuestionada, debido a su avanzada edad, y si esto seria un obstáculo para el mandatario poder desarrollar adecuadamente su rol al momento de gobernar la nación más importante del mundo.

