Biden afirma que alcanzan la meta de 100 millones de vacunados contra COVID-19

Durante esta semana, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, informó que según reporte de los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), un total de 101 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19, han sido suministradas a ciudadanos en todo el país, confirmando que el 13% de la población adulta ya se encuentra totalmente inmunizada.

🇺🇸 EEUU Joe Biden dio una actualización sobre el programa de vacunación: "Me enorgullece anunciar que mañana, 58 días después de nuestra administración, habríamos cumplido mi objetivo de administrar 100 millones de inyecciones a nuestros compatriotas". pic.twitter.com/o2oHZCyCo7 — Coronavirus NEWS🇺🇳 (@CoronavirusNewv) March 18, 2021

“Estoy orgulloso de anunciar que mañana (viernes 10 de marzo) habremos cumplido mi objetivo”, afirmó en una alocución en la Casa Blanca. Joe Biden había dicho inicialmente que quería que se administraran 100 millones de vacunas en 100 días, pero ese objetivo se habrá alcanzado en menos de 60 días, informó La FM.

Este reporte por parte del ejecutivo se presenta luego de que el mandatario se dirigiera a la nación en su primer discurso televisado tras cumplirse un año de haberse declarado la alerta de pandemia a causa del virus. En este discurso el presidente Joe Biden, animó a sus compatriotas a participar de las jornadas de vacunación masivas que se programarán desde el día 1 de mayo, con el fin de que en la temporada de verano se recupere toda normalidad.

La aceleración que pretende poner el presidente al proceso de inmunización masiva contra el coronavirus, contempla el libre acceso de los estadounidenses a la vacuna, independientemente de su edad o condición sanitaria, y así poder llegar a la inmunidad de rebaño lo antes posible. El día fijado por Joe Biden es el 4 de julio, que coincide con el día de la Independencia de los Estados Unidos.

Elegir el 4 de julio como un día en que todo vuelva a ser como antes de la crisis sanitaria provocada por la pandemia, radica en el sentido patriótico que caracteriza a los ciudadanos de EE.UU, y en esa vía el jefe de la Casa Blanca hace un llamado a sus habitantes para unificar fuerzas, y hacer que este día de fiesta nacional millones de personas se puedan reunir para celebrar como ha sido tradicionalmente.

“Eso hará de este Día de la Independencia algo verdaderamente especial, donde no solo conmemoraremos nuestra independencia como nación, sino que comenzaremos a marcar nuestra independencia de este virus”, dijo el mandatario, según France 24.

#EFETV | Biden ordena acelerar la vacunación para lograr la "independencia del virus". https://t.co/7ITwAYlvmK pic.twitter.com/NMMCmjuxqW — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 12, 2021

Pasar el 4 de julio “con sus seres queridos es una meta. Es una meta, pero las condiciones pueden cambiar”, añadió Biden.

¿Cómo va el proceso de vacunación?

En la actualidad, los Estados Unidos de América, son el segundo país más avanzado en su proceso de vacunación. De hecho, más de dos millones de estadounidenses al día reciben al menos una inyección de una vacuna contra el Covid-19. Esta es la velocidad a la que avanza la campaña de inmunización en el país norteamericano, una velocidad que supera las expectativas instauradas por el mismo presidente Joe Biden cuando entró a la Casa Blanca.

Sin embargo, es de señalar que en el momento las únicas personas que pueden acceder son el personal sanitario, de emergencia, funcionarios o ciudadanos con comorbilidades específicas o una edad avanzada, pero a partir del primero de mayo de 2021, todos los estadounidenses podrán pedir cita para que les sea suministrada cualquiera de las vacunas disponibles.

Aun así, el mandatario se mostró prudente y aunque afirma que a finales de ese mes Estados Unidos podría tener las dosis suficientes para inmunizar a toda su población, el proceso de vacunación “llevará un tiempo”.

“Déjenme ser claro, eso no significa que todos vayan a tener esa oportunidad de inmediato, pero significa que podrán hacer fila a partir del 1 de mayo”, subrayó el demócrata.

Inmunidad colectiva para el 4 de julio de 2021

Para alcanzar esta meta, el actual jefe de estado, anunció el despliegue de 4.000 soldados más en todo el territorio para acelerar la vacunación y la distribución de dosis a centros de salud locales y a farmacias de barrio. Señaló además, que planea lanzar un sitio web para indicar a los ciudadanos donde pueden encontrar las dosis de la vacuna en forma cercana, informó France 24.

Igualmente, según informó el gobierno este viernes 19 de marzo, se reclutará a dentistas, veterinarios y estudiantes de la salud para fortalecer su campaña de vacunación contra el Covid-19.

Joe Biden: "Es posible que el 4 de julio podamos celebrar 'la independencia del virus'" https://t.co/y9UxkOKtWV pic.twitter.com/rXb0o7Noof — EL MUNDO (@elmundoes) March 12, 2021

“El Departamento de Salud y Servicios Humanos pondrá en marcha un nuevo portal para ayudar a las personas a determinar dónde pueden inscribirse como voluntarios para administrar vacunas”, dijo a periodistas Marcella Núñez-Smith, que dirige el equipo gubernamental de equidad sanitaria.

Con la nueva medida, se autorizó a los dentistas, técnicos de emergencias médicas, matronas, optometristas, paramédicos, asistentes médicos, podólogos, terapeutas respiratorios y veterinarios, así como los estudiantes en estas áreas, a prestar sus servicios como vacunadores.

Otro aspecto que tuvo en cuenta dentro de este plan acelerado en la inmunización, fue la ratificación del presidente Joe Biden en su discurso acerca de la seguridad de las vacunas, replicando que muestra de ello es que él mismo se inoculó las dosis en público y que los datos que arrojan las personas ya inmunizadas son “extraordinariamente buenos”. “Necesito su ayuda. Necesito que se vacunen cuando sea su turno”, subrayó.

Meta alcanzada

El presidente Joe Biden hizo la promesa de suministrar la vacuna contra el Covid-19 a 100 millones de personas en sus primeros 100 días de Gobierno, y su objetivo lo alcanzó antes de lo esperado en cuanto el ritmo de vacunación se redobló. Ahora la meta esta en conseguir la inmunidad de rebaño para el próximo verano, más cuando según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el último promedio semanal de nuevos casos fue de 54.201 hasta el 16 de marzo de 2021, un nivel que se ha mantenido más o menos constante durante los últimos días, mientras que 15 estados y territorios registraban aumentos de nuevos contagios, según un registro de la Universidad Johns Hopkins, con una zona preocupante en el noreste que incluye a Nueva Jersey, Connecticut, Rhode Island y Delaware, afirmó la FM.

Finalmente, pese al buen camino que se lleva en el proceso de inmunización contra el Sars-Cov-2, el presidente Biden advirtió a sus conciudadanos no bajar la guardia hasta que se llegue a la inmunidad colectiva, y que en tanto las normas de bioseguridad tienen que seguir aplicándose y respetándose. El mandatario advirtió que el uso de mascarilla y el distanciamiento social deben de seguir adelante hasta que mejore la situación. “Este no es el momento de no ceñirse a las reglas”, constató el presidente demócrata.

LEER MÁS: ¿Neymar y Messi de nuevo juntos? Esto dijo el ex agente del brasileño