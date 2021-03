¿Neymar y Messi de nuevo juntos? Esto dijo el ex agente del brasileño

El ex cazatalentos del FC Barcelona Andre Cury, quien fue el hombre que ayudó a llevar a Neymar al Camp Nou procedente del Santos en el año 2013, ha hecho una explosiva declaración sobre el futuro del brasileño y Lionel Messi.

Neymar habló en diciembre de 2020 sobre su deseo de volver a jugar con Leo Messi, y ahora Andre Cury ha dicho que si la dupla se reencuentra será en el FC Barcelona bajo el nuevo presidente Joan Laporta y no en el Paris Saint-Germain, según informa Marca.

“Laporta es el único que puede volver a juntarlos. Leo Messi no se va a ir del FC Barcelona”, dijo. “Decidió que su historia debería estar en Barcelona y lo tengo muy claro. Sí, Neymar volverá a jugar con Messi, pero será en Barça”.

"Neymar y Messi volverán a jugar juntos, pero será en Barcelona"

El futuro de ambos jugadores es algo incierto. Leo Messi está fuera de contrato con el Barcelona en el próximo verano, mientras que el contrato de Neymar con el PSG expira en el año 2022. Según los informes, el brasileño acordó una extensión de cuatro años, pero el club no ha anunciado el acuerdo entre ambas partes.

¿Las puertas están abiertas para el regreso de Neymar?

Andre Cury continuó diciendo que Neymar reconoce que tomó la decisión equivocada cuando sorprendió al mundo del fútbol al dejar el Barça por el Parc des Princes en el año 2017.

El ex cazatalentos del Barcelona dice que Neymar estuvo cerca de regresar al club en años anteriores, pero que el acuerdo no se materializó en el último minuto.

“Neymar tiene las puertas del Barcelona abiertas, los culés saben que se equivocó y hasta él mismo lo reconoció tiempo después. Estuve 10 años en el Barcelona, ​​conozco todos los rincones de la ciudad. Me alegraría mucho que Neymar volviera al club”, afirmó. “Hace dos años, Neymar me pidió formalmente que lo regresara a Barcelona, ​​lo intentamos y estuvimos muy cerca de sacarlo de París, pero por detalles no sucedió”.

Sin embargo, a pesar de las afirmaciones de Andre Cury, es difícil ver cómo el Barcelona puede permitirse traer de vuelta a Neymar en el próximo mercado de verano. El club tiene deudas de más de mil millones de dólares, lo que significa que será difícil fichar a ningún jugador este verano sin deshacerse de algunos grandes nombres.

El Barça también puede sentirse desanimado por el historial de lesiones del jugador de 29 años. Según Opta, Neymar solo ha jugado el 53,9% de los partidos del PSG en todas las competiciones desde su llegada al club en agosto del 2017.

Laporta tiene la esperanza de convencer a Leo Messi

Sin embargo, la llegada de Joan Laporta como presidente del club por un segundo mandato ha traído un renovado optimismo al Barcelonismo. El entrenador Ronald Koeman también tiene al equipo en lo alto después de un mal comienzo de temporada. Una racha invicta de 17 partidos ha reavivado las esperanzas de hacerse con el título y ha colocado al Barça en el segundo lugar de la tabla.

Los catalanes también siguen en la contienda en la Copa del Rey y se enfrentan al Athletic Club en la final en Sevilla el 17 de abril.

Laporta asumió oficialmente el cargo esta semana y habló en su ceremonia de presentación, sobre cómo hará todo lo posible para mantener a Leo Messi en el club, según informó Marca.

“Intentaremos, por ejemplo, convencer a Leo de que se quede en el club”, dijo. “Lo siento Leo… ¡haré lo mejor que pueda y él lo sabe! “Vamos a intentar, por supuesto, convencerlo de que se quede aquí porque es el mejor jugador de la historia. Lo siento, pero te amo y el Barcelona también te ama. Si este estadio estuviera lleno, no querrías salir”.

Leo Messi se ha visto relacionado con su salida hacia el Manchester City y el PSG, los dos clubes vinculados habitualmente con el capitán del Barcelona. Sin embargo, la llegada de Laporta ha traído nuevas esperanzas de que Messi pueda estar convencido de quedarse y firmar un contrato que lo verá terminar su carrera en el club.

