Sergiño Dest convocado con la selección de EE.UU.

Sergiño Dest se ha convertido en un jugador importante para el FC Barcelona desde su salida del Ajax en el verano pasado, pero volverá a centrar su atención en la selección masculina de Estados Unidos tras el choque de La Liga del domingo ante la Real Sociedad.

El lateral derecho se unirá al equipo de Gregg Berhalter para los entrenamientos antes de dos amistosos internacionales que tiene la Selección, y el delantero estadounidense del Norwich City, Sebastian Soto, ha estado hablando de la estrella del FC Barcelona antes de los juegos de La Selección de Fútbol Masculina de los Estados Unidos.

Last window before we go into competition mode. 🇺🇸👊 Our roster is 🔒 for this month's matches vs. Jamaica and Northern Ireland. #USMNT x @BioSteelSports — U.S. Soccer MNT (@USMNT) March 17, 2021

La inusual rutina de Dest previa al partido

Soto conversó en particular sobre algunos de los hábitos bastante inusuales que tiene Sergiño Dest antes de cada partido y, en particular, el tipo de comida preferida por el defensor antes de un partido. Esto lo comentó en el programa SportsNation de ESPN.

“Sergiño por ejemplo, lo conozco desde hace mucho tiempo, muchos lo conocemos desde hace mucho tiempo, desde la Sub-17”, explicó. “Por un lado, no puede llegar a tiempo. Lo más raro, y le hemos dicho esto, Sergiño come baguettes, solo come baguette antes de un partido”.

We caught up with @Sebastian9Soto before the @USYNT Olympic Qualifying starts tonight and asked him what’s the oddest thing about one of his teammates with @USMNT Apparently @sergino_dest only likes a 🥖 with nothing on it. 🤯🤮🥸@SportsNation pic.twitter.com/53mu3j9clH — Taylor Twellman (@TaylorTwellman) March 18, 2021

“Incluso en Gales, cuando teníamos buena comida en Gales”, añadió. “Simplemente le decíamos ‘¿por qué solo comes pan?’. A veces se preparaba un sándwich muy seco, y le preguntaba a la gente, con su gracioso acento, ‘¿puedo conseguir una baguette para llevar? ‘Le daban una baguette entero y él la llevaba a su habitación y yo decía’ hermano, de verdad no te la comas y él me decía ‘hey, carb up bro’”.

Dest jugará en marzo con la USMNT

Sergio Dest es parte de un equipo de 26 hombres que comenzaran entrenamientos antes de un par de amistosos. La USMNT se enfrentará a Jamaica en Austria el 25 de marzo y luego jugará contra Irlanda del Norte tres días después. Soto no está incluido ya que ha sido convocado para el equipo Sub-23 para el torneo de clasificación olímpica masculina de la Concacaf.

Due to Covid-19 quarantine restrictions, seven players will return to their clubs following the March 25 match against 🇯🇲: Tyler Adams, John Brooks, Reggie Cannon, Chris Richards, Gio Reyna, Josh Sargent and Tim Weah 📝: https://t.co/VrtmTgAWWF — U.S. Soccer MNT (@USMNT) March 17, 2021

El zaguero azulgrana entra en buena forma en la plantilla tras reponerse en el equipo de Ronald Koeman en el Camp Nou. Sergiño Dest ha prosperado como lateral en la nueva formación 3-5-2 del holandés.

Dest habló sobre el cambio de posición y cómo se siente al jugar como lateral en una videollamada con ProSoccerTalk, según informó NBC Sports.

“Juego donde el entrenador me necesita y me quiere. Para mí, creo que para todo mi potencial lo mejor es jugar de lateral derecho pero, creo que tengo que jugar más a menudo para saber si eso es realmente bueno para mí”, explicó. Fue muy agradable jugar en esa posición. Tengo algo de espacio, podría seguir así. Si pierdo el balón, hay alguien detrás de mí, por lo que no es tan peligroso. Eso me dio una buena confianza en ese juego. Me gusta mucho ese puesto”.

Sergiño Dest ya ha disputado 31 partidos esta temporada con los catalanes en la que es su primera temporada con el club y su campaña de debut en La Liga.

