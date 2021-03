Tiroteo en Atlanta: Lista completa de las víctimas [FOTOS]

Los nombres de algunas de las víctimas del tiroteo ocurrido en la noche del martes 16 de marzo, en un spa en el área de Atlanta ya han sido publicados. Puede leer la lista completa más abajo en este mismo artículo. El sospechoso ha sido identificado como Robert Aaron Long, y las autoridades afirman que el hombre pudo haber llevado a cabo este hecho en los salones de masajes porque afirmó tener una adicción al sexo.

La alcaldesa de Atlanta elogió la “perfecta coordinación de las fuerzas del orden”.Ella lo calificó como un “día trágico en todo nuestro estado. Hubo varias víctimas que murieron trágicamente. Nuestros pensamientos y oraciones permanecen con sus familias … Un crimen contra cualquier comunidad es un crimen contra todos nosotros”.

El jefe de policía de Atlanta, Rodney Bryant, dijo: “¿Es esto un crimen de odio? Todavía estamos en las primeras etapas de esta investigación, por lo que no podemos tomar una determinación en este momento”.

El alguacil del condado de Cherokee, Frank Reynolds, dijo que la primera llamada llegó a las 4:55 p.m. el 16 de marzo do de informaban de un tiroteo. Nuestros agentes respondieron y encontraron “múltiples víctimas de disparos”, dijo. Rápidamente identificaron al sospechoso a partir de imágenes capturadas en video. Poco después publicaron esa información en las redes sociales, y miembros de la familia se acercaron para decirle a las autoridades que el sospechoso “puede ser su hijo, así que nos reunimos con ellos”.

La familia estaba “muy angustiada y fueron de gran ayuda en esta aprehensión”, dijo Reynolds. Las autoridades pudieron rastrear su teléfono. Se estableció una posición “para interceptar a nuestro sospechoso”. Detuvieron el vehículo para evitar una persecución y detuvieron al sospechoso.

“Dio indicios de que tiene algunos problemas, potencialmente adicción sexual y puede haber frecuentado algunos de estos lugares en el pasado”, dijo Reynolds. Cuando se le preguntó si los disparos fueron por motivos raciales, dijo: “Puede que no sea así. Había frecuentado los establecimientos en el pasado. Puede que otro sea el motivo”. Dijo que la raza no parecía ser el motivo.

Bryant dijo que se encontraron tres mujeres con disparos en el segundo lugar, y luego se encontró a otra mujer con un disparo en un tercer lugar. Ambos lugares eran salones de masajes. La alcaldesa dijo que el sospechoso se dirigía a Florida para posiblemente buscar más víctimas. Ella dijo que eran “negocios operados legalmente” que no habían estado en el radar de la policía de Atlanta. Las autoridades dicen que el sospechoso “asumió la responsabilidad de los hechos”. No se dio a conocer ningún motivo político o religioso. La alcaldesa dijo que “la mayoría de las víctimas son asiáticas” y denunció la discriminación anti-asiática en todo el país.

Aquí están los nombres de las víctimas identificadas hasta ahora. Se van agregando fotos y detalles a medida que se obtengan más de estas.

Víctimas fallecidas en el condado de Cherokee en el spa asiático de masajes asiático de Young

1. Delaina Ashley Yaun, 33 años de edad de Acworth

En Facebook, Yaun escribió que era cocinera en Waffle House y asistió a la escuela secundaria Etowah. Estaba casada y las fotos la muestran con niños pequeños. Las fotos de la boda publicadas en Facebook muestran que se casó en el año 2020.

“Déjalo ir y dáselo a Dios”, escribió en Facebook. “Dejalo ir y ponlo en las manos de dios”.

2. Xiaojie Yan de 49 años de edad

Xiaojie Yan era de Kennesaw, Georgia.

3. Daoyou Feng de 44 años de edad

4. Paul Andre Michels de 54 años de edad

Paul Andre Michels era de Atlanta. Los registros en línea muestran que tenía vínculos anteriores en el estado de Michigan.

Víctima lesionada en el condado de Cherokee

Elcias R. Hernandez-Ortiz de 30 años de, quien era de Acworth.

