Fármaco para la lepra sería eficaz contra el COVID-19

La Clofazimina es un medicamento que se encuentra dentro de la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y usado para tratar la enfermedad infecciosa de lepra, como un potente antiviral que previene la inflamación exagerada.

De acuerdo a un estudio realizado por cinetificos este mismo medicamento también podría ayudar a contrarrestar los síntomas graves del virus del Covid-19.

“Un artículo de Nature informa que el fármaco Clofamizina, que se utiliza para tratar la lepra, es eficaz contra la infección por SARS-CoV-2 en células humanas y un modelo de hámster. La clofamizina se puede tomar por vía oral y tiene un costo de fabricación comparativamente bajo”.

A Nature paper reports that the drug clofamizine, which is used to treat leprosy, is effective against SARS-CoV-2 infection in human cells and a hamster model. Clofamizine can be taken orally and has a comparatively low manufacturing cost. https://t.co/L8xauIyAvZ pic.twitter.com/vlDFuHQkCN

