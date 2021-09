Mientras que en Estados Unidos se registran preocupantes cifras de contagios por la variante Delta de COVID-19, en Turquía se dio una situación tan particular como milagrosa. Ayse Karatay, de 116 años, superó al Coronavirus tras permanecer internada durante tres semanas y ya dejó la sala de cuidados intensivos.

El encargado de revelar la historia de supervivencia de Ayse Karatay fue su hijo Ibrahim, quien aportó detalles para entender cómo una señora de 116 años pudo superar al virus que provocó la muerte de miles de personas de edades menores en todo el mundo.

“Mi madre se enfermó de Covid-19 a la edad de 116 años. Permaneció en la unidad de cuidados intensivos durante 3 semanas. Ahora ha sobrevivido a la unidad de cuidados intensivos e irá al servicio normal. Su salud es muy buena ahora y está mejorando”, confirmó Ibrahim Karatay a la Agencia de Noticias Demirören (DHA, por sus siglas en inglés), según consigna el diario turco Daily Sabah.

116 yaşındaki Ayşe Karatay, 3 haftada koronavirüsü yendi, yoğun bakımdan çıktıhttps://t.co/rWU2mUzCEO pic.twitter.com/GLt1UnP6Wp — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) September 4, 2021

Ayşe, de la ciudad de Emirdag, al oeste de Turquía, recibió tratamiento en el hospital de la ciudad de Eskişehir después de enfermarse y dar positivo por COVID-19 el mes pasado, informa el citado medio.

Ayşe Karatay había recibido la primera dosis de la vacuna china Sinovac antes de contagiarse COVID-19

Ibrahim, su hijo, contó a DHA que su madre solo había recibido una inyección de la vacuna china Sinovac antes de enfermarse.

Asimismo, el hombre agregó que su madre probablemente se infectó por un miembro de la familia.

“Quizás si hubiera recibido la segunda dosis de la vacuna, se habría recuperado más fácilmente”, sugirió Ibrahim.





Play



Video Video related to anciana de 116 años vence al covid-19: la increíble historia de ayse karatay 2021-09-06T19:05:42-04:00

También dijo que otras personas de la ciudad de Emirdag tenían el virus, pero las que no fueron vacunadas ahora están en unidad de cuidados intensivos .

“Los vacunados se recuperan sin ser hospitalizados”, señaló Ibrahim.

El Daily Sabah reporta que Ayse Karatay nació durante el Imperio Otomano, cuando las fechas exactas de nacimiento rara vez se registraban oficialmente.

Lucile Randon: la monja francesa que se recuperó del COVID-19 días antes de cumplir 117 años

Un caso similar al de la turca Ayse Karatay ocurrió en febrero de este año, cuando Lucile Randon, más conocida como la hermana André, se sobrepuso al Coronavirus días antes de cumplir 117 años.

Randon, hoy en día la segunda persona más longeva del mundo, dialogó en aquel momento con BFM TV y aseguró que nunca tuvo temor de contraer COVID-19 a pesar de su edad.

“No, no estaba asustada porque no tenía miedo de morir… Estoy feliz de estar contigo, pero me gustaría estar en otro lugar, unirme a mi hermano mayor, mi abuelo y mi abuela”, admitió Randon pese a seguir con vida.

En diálogo con el periódico francés Var-Matin, la monja francesa señaló: “Ni siquiera me di cuenta de que lo tenía”.

LEER MÁS: COVID-19: ¿Por qué Estados Unidos ya desperdició 15 millones de vacunas?

Sigue a AhoraMismo en Instagram