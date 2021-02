Lucile Randon: monja francesa cumple 117 años y se recuperó del COVID-19

Lucile Randon, una monja francesa que este jueves 11 de febrero cumple nada menos que 117 años de edad, se ha sobrepuesto al COVID-19 y ya luce totalmente recuperada de la enfermedad que ha provocado la muerte de millones de personas alrededor del mundo.

De acuerdo a la información brindada por el canal France 24, Lucile Randon dio positivo de coronavirus el pasado 16 de enero en su casa de retiro en Toulon, al sur de Francia, por lo que fue aislada de otros residentes.

No obstante la Hermana André, nombre adoptado por Lucile Randon cuando se unió a una orden caritativa católica en 1944, nunca presentó síntomas compatibles con la enfermedad pandémica.

En diálogo con BFM TV, Randon aseguró que nunca tuvo temor de contraer COVID-19 a pesar de su edad. “No, no estaba asustada porque no tenía miedo de morir… Estoy feliz de estar contigo, pero me gustaría estar en otro lugar, unirme a mi hermano mayor, mi abuelo y mi abuela”, admitió Randon.

“Ni siquiera me di cuenta de que lo tenía”, dijo la monja al periódico francés Var-Matin.

VIDEO: "I have seen beautiful things, and I have seen very sad things."

French nun Sister Andre, the oldest person in Europe and who admits to eating chocolate every morning, celebrates her 116th birthday in Toulon pic.twitter.com/1u7WnmAwMU

— AFP News Agency (@AFP) February 12, 2020