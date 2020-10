[AUDIO FILTRADO] Melania Trump: “¿A quién co** le importan las decoraciones navideñas?”

A finales de agosto, Stephanie Winston Wolkoff, ex-amiga de Melania Trump, le dijo al periodista Yashar Ali que había grabado en secreto conversaciones de la primera dama haciendo “comentarios despectivos” sobre su esposo Donald Trump y su hijastra Ivanka Trump. El 1 de octubre, Wolkoff filtró numerosas de esas cintas de audio mientras hablaba con Anderson Cooper de CNN.

En una de las grabaciones de julio de 2018, Melania Trump (50 años), le explica a Wolkoff: “Estoy trabajando duro dándolo todo en las cosas navideñas… ya sabes, a quién co** le importan las cosas y las decoraciones navideñas, pero debo hacerlo, ¿verdad?”.

“Está bien, y luego lo hago”, continúa la primera dama, “Me dijeron: ‘Oh, ¿y qué pasa con los niños que están separados?’ Déjame en paz de una pu** vez. ¿Por qué no dijeron nada cuando Obama hizo eso?”.

Poco después de que CNN transmitiera las grabaciones de audio, el hashtag “Melania Tapes” comenzó a ser tendencia a nivel nacional en Twitter.

Melania Trump explica por qué llevó la chaqueta impermeable con el escrito “Realmente no me importa. ¿Y a ti?”

En otra conversación grabada entre Melania y Wolkoff, ella le pregunta a la primera dama qué la impulsó a llevar la polémica chaqueta de lluvia verde que ponía: “Realmente no me importa. ¿Y a ti?” mientras visitaba a niños separados de sus familias en la frontera de Texas en junio de 2018.

Melania dice: “Estoy volviendo locos a los liberales, esto está claro. Y eso… Ya sabes, eso es, y se lo merecen. ¿Lo entiendes?”

Mientras habla de los niños que conoció mientras estaba en la frontera de Texas, Melania le explica a Wolkoff que “están aquí en los refugios porque los trajeron a través de coyotes. Las personas que estaban traficando”.

“Y por eso los metieron en la cárcel. Y los niños que van a los refugios… Ellos [los niños] incluso dijeron: ‘Guau, tendré mi propia cama. Tendré un armario para mi ropa’. Es muy triste oírlo, pero no tenían eso en sus propios países… Allí los cuidan muy bien”.

Wolkoff filtró las cintas de audio para promover sus nuevas memorias reveladoras en CNN

En el libro revelador de Wolkoff, Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship With the First Lady, que fue publicado el 1 de septiembre, ella detalla qué pasó para que terminara su amistad de 15 años y por qué dejó su papel como asesora principal de la primera dama en febrero de 2018. El libro de Wolkoff también promete describir la reacción de Melania Trump a la infame cinta de Access Hollywood en la que su esposo se jactaba de que podía “agarrar” mujeres “por el co**”.

La descripción de Melania and Me de la editorial Gallery Books, un sello de Simon & Schuster, dice en parte: “En sus memorias, Wolkoff narra su viaje desde su amistad que comenzó en Nueva York hasta su papel como asesora de confianza de la primera dama. Después, una salida abrupta de su vida la llevó a dedicarse a la abogacía, especializada en causas de niños y mujeres”.

Entonces, ¿cuándo dejaron de ser amigas Wolkoff y Melania? La descripción del libro de Wolkoff afirma que su relación “se vino abajo cuando ella se convirtió en el chivo expiatorio de las irregularidades financieras de una fiesta de inauguración que organizó Wolkoff. Melania podría haber defendido a su inocente amiga y confidente, pero se mantuvo al lado de su hombre, sabiendo muy bien quién era realmente el culpable. La traición casi destruyó a Wolkoff”.