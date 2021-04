Ataque al Capitolio: Un Policía y el atacante muertos: usó cuchillo y un auto

Un oficial de policía del Capitolio murió este viernes santo, 2 de abril, después de un ataque con cuchillo y automóvil en la barricada norte del Capitolio de los Estados Unidos.

El nombre del oficial no fue entregado, pero la desalentadora noticia fue confirmada por la jefe interina de la policía del Capitolio, Yogananda Pittman, quien dijo en una conferencia de prensa: “Con gran pesar vengo aquí esta tarde para arrojar algo de luz sobre el incidente que ocurrió en el Capitolio de los Estados Unidos. El sospechoso entró en la ‘barricada norte’ del Capitolio”.

La oficial agregó que 2 agentes fueron trasladados al hospital. “Es con un gran pesar que anuncio que uno de nuestros oficiales ha sucumbido a sus heridas”, dijo Pittman. La condición del segundo oficial no estaba clara.

Ella dijo que el sospechoso no estaba en los archivos de la policía del Capitolio de los Estados Unidos, por lo que “no hay evidencia en este momento” de que algún miembro específico del Congreso haya sido el objetivo del ataque.

El sospechoso está muerto, pero aún no se ha revelado su nombre. El nombre del oficial tampoco fue revelado.

Esto es lo que necesita saber:

El sospechoso salió del vehículo con un “cuchillo en la mano”, dijo la policía

El sospechoso condujo hacia una barricada y luego salió del vehículo con un cuchillo en la mano, dijo Pittman. Luego corrió “agresivamente hacia los oficiales de policía del Capitolio”, agregó Pittman. “Cuando salió del vehículo, claramente tenía el cuchillo en la mano y comenzó a correr hacia los oficiales”.

Police officer killed in US Capitol attackA Capitol police officer was killed Friday after a man rammed a car into two officers at a barricade outside the US Capitol in Washington, D.C. and then emerged wielding a knife, law enforcement officials said. Subscribe to France 24 now: f24.my/youtubeEN FRANCE 24 live news stream: all the latest news 24/7 f24.my/YTliveEN Visit our website: france24.com… 2021-04-02T19:25:15Z

La oficial añadió:

“El sospechoso embistió con su auto a dos de nuestros oficiales y luego golpeó la barrera de la barricada norte… el sospechoso salió del vehículo con un cuchillo en la mano. Luego, nuestros oficiales abordaron al sospechoso. No respondió a las órdenes verbales. El sospechoso comenzó a arremeter contra los oficiales de policía del Capitolio de Estados Unidos, momento en el que los oficiales de policía del Capitolio de Estados Unidos dispararon contra el sospechoso. El sospechoso ha sido declarado muerto”.

No estaba claro si el oficial resultó herido por el cuchillo o solo por el automóvil.

La policía no cree que el ataque haya estado relacionado con terrorismo, al menos no por ahora

Las autoridades dijeron que aún estaban investigando el motivo del sospechoso, quien no ha sido identificado.

“Este ha sido un momento extremadamente difícil para la policía del Capitolio de los Estados Unidos después de los eventos del 6 de enero”, afirmó Pittman, citando los disturbios del Capitolio de hace dos meses en los que varios oficiales resultaron heridos. Un oficial, Brian Sicknick, murió después de los disturbios de enero. Fue agredido con spray para osos, pero no está claro si eso causó su muerte.

At Least One Person Shot, Two Officers Injured Outside U.S. Capitol | NBC NewsNBC News' Pete Williams details an external threat that has caused the U.S. Capitol to go on lockdown after at least one person was shot and two officers were injured outside the U.S Capitol causing a lockdown. » Subscribe to NBC News: nbcnews.to/SubscribeToNBC » Watch more NBC video: bit.ly/MoreNBCNews NBC News is a leading source… 2021-04-02T18:11:52Z

El jefe de la Policía Metropolitana de Washington, Robert Contee, dijo en la conferencia de prensa que la unidad de homicidios se hará cargo de la investigación en relación con la “muerte a tiros que ocurrió, así como la muerte del oficial”. Dijo que no había una “amenaza continua”. El sospechoso fue asesinado a tiros por la policía en el lugar.

Contee dijo que no parece que la policía del Capitolio conociera al sospechoso. Agregó que el último ataque al Capitolio no parece estar relacionado con terrorismo, pero la policía seguirá investigando.

UPDATE: Capitol Lockdown Lifted; One Capitol Officer Killed, Suspect Also DeadSubscribe to NewsNOW from FOX! youtube.com/newsnow?sub_confirmation=1 Where to watch NewsNOW from FOX: newsnowfox.com/ Follow us @NewsNOWFOX on Twitter: twitter.com/NewsNOWFOX Raw and unfiltered. Watch a non-stop stream of breaking news, live events and stories across the nation. Limited commentary. No opinion. Experience NewsNOW from FOX. 2021-04-02T16:45:46Z

El oficial manifestó que están investigando el motivo, incluso si el odio a las fuerzas del orden pudo ser una motivación.

