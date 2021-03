Joel Greenberg, acusado de tráfico sexual: ¿Salpicó a congresista Matt Gaetz?

Joel Greenberg es un exrecaudador de impuestos del condado de Seminole, Florida, que fue acusado en 2020 por acoso y tráfico sexual por parte de las autoridades federales que lo señalaban de sostener “relaciones de sugar daddy”.

El nombre de Greenberg volvió a aparecer en las noticias cuando The New York Times informó que las autoridades federales están investigando al congresista republicano de los Estados Unidos Matt Gaetz de Florida por posibles violaciones de tráfico sexual que involucran a una niña de 17 años.

El periódico informó que la investigación sobre si Gaetz tenía una relación sexual con la adolescente, surgió de la acusación de Greenberg. Gaetz no ha sido acusado ni arrestado en esa investigación.

Puede leer la primera acusación contra Greenberg aquí y la segunda aquí. Greenberg, cuyo partido político es republicano, enfrenta 14 cargos y está peleando las acusaciones.

Esto es lo que necesita saber:

Greenberg fue el recaudador de impuestos electo cuando fue acusado de enviar cartas a la escuela de un oponente político

El comunicado de prensa del Departamento de Justicia sobre la acusación, dice que la fiscal federal María Chapa López había acusado a Joel Micah Greenberg (35, Lake Mary) “de acecho y uso ilegal de un medio de identificación de otra persona. Si es declarado culpable de ambos cargos, Greenberg enfrenta una pena máxima de 10 años en una prisión federal”.

Según la acusación, Greenberg, quien fue el recaudador de impuestos electo del condado de Seminole, “participó en una conducta que causó e intentó causar una angustia emocional sustancial a un oponente político que trabajaba en una escuela ubicada en el Distrito Medio de Florida. Como parte de ese curso de conducta, Greenberg hizo que se enviaran cartas a la escuela donde trabajaba el empleado. Las cartas representaban falsamente que habían sido enviadas por un “estudiante muy preocupado” anónimo de la escuela que tenía información de que el empleado de la escuela había tenido una conducta sexual inapropiada con una estudiante en particular, lo que Greenberg sabía que era falso”.

Según el comunicado, Greenberg “también provocó la creación de una cuenta de Facebook que decía pertenecer a un ‘profesor muy preocupado’ en la escuela donde había trabajado el empleado de la escuela. Greenberg hizo que se hicieran publicaciones usando esa cuenta que alegaba falsamente que el empleado de la escuela había tenido una conducta sexual inapropiada con una estudiante. Greenberg también provocó la creación de una cuenta de Twitter impostora con el nombre y la fotografía del empleado de la escuela, sin el conocimiento o autorización de esa persona. Greenberg hizo que se hicieran publicaciones utilizando esa cuenta que representaba falsamente que el empleado de la escuela era un segregacionista y estaba a favor de la supremacía blanca”.

La primera acusación se dictó en junio de 2020.

Una segunda ola de cargos acusó a Greenberg de tener “relaciones como sugar daddy”

Greenberg fue luego afectado con nuevos cargos federales, incluido el tráfico sexual. Pero niega todas las acusaciones.

La segunda acusación de reemplazo dice que “Durante el tiempo en que fue recaudador de impuestos del condado de Seminole, Joel Micah Greenberg usó su acceso a la Oficina del recaudador de impuestos del condado de Seminole para tomar licencias de conducir entregadas antes de que fueran trituradas”.

Fue acusado en una acusación de utilizar indebidamente una base de datos de licencias de conducción del estado para obtener información personal sobre personas “con las que (él) tenía relaciones de “sugar daddy”.

La acusación dice que creó licencias de conducir falsas.

Según la estación de televisión, también fue acusado de crear licencias de conducir falsas para “producir un documento de identificación falso para facilitar sus esfuerzos por participar en actos sexuales comerciales”. Fue acusado de solicitar (favores) a menor de entre 14 y 17 años” en 2017.

“Negamos las acusaciones y esperamos el juicio”, dijo el abogado de Greenberg, Mark Horowitz, en un comunicado a WFTV.

Una foto en Facebook mostraba a Greenberg hablando en un mitin de Trump.

Greenberg, llamado “aliado político de Gaetz”, visitó la Casa Blanca con Gaetz y retuiteó su comentario político.

The Times informó que Greenberg visitó una vez la Casa Blanca con Gaetz, señalando la foto de arriba que Greenberg publicó en Twitter. Gaetz es un aliado incondicional del expresidente Donald Trump.

Según el Times, Greenberg era un “aliado político” de Gaetz. Orlando Weekly informó que Gaetz fue un donante político de Greenberg, una vez que le dio el máximo posible.

Greenberg tuiteó recientemente en febrero, un comentario que decía: “POTUS (Presidente) acaba de decir ‘nadie debería ir a la cárcel por un delito de drogas'”. También promocionó Bitcoin y escribió: “Tengo un horario abierto”. Retwitteó un artículo sobre supuestos votos “ilegales” en Michigan para Joe Biden.

Greenberg también escribió tweets como, “Estoy harto de que todos estos supremacistas blancos y rusos interfieran con nuestro país” y “Si alguno de los manifestantes se acerca a mi casa… estornudaré y toseré sobre ellos. Tengan cuidado”.

