Noah Green: el joven señalado como autor del ataque al Capitolio -Fotos

Noah Green, un exjugador de fútbol americano universitario y adherente a la Nación del Islam, fue identificado como el sospechoso ahora fallecido que empuñó un cuchillo y embistió un automóvil contra una barricada del Capitolio de los EE.UU.

Las creencias de Green sobre la Nación del Islam surgieron, a través de una revisión de su página de Facebook, hecha por Heavy, y ahora eliminada, aunque la policía no ha especificado un motivo y dice que no cree que el ataque esté relacionado con el terrorismo.

En Facebook, en marzo de 2021, el sospechoso expresó su admiración por Elijah Muhammad, el ahora fallecido líder de la Nación del Islam, que fue mentor de Malcolm X. Green se refiría a sí mismo como “Noah X”.

El exatleta multideportivo, de 25 años, con vínculos con Virginia, también indicó que estaba enfrentando muchas dificultades en su vida, que se estaban acumulando en los últimos meses, incluidos el desempleo y el hambre.

“No he tenido mucho en qué apoyarme”, porque enfrentó “miedo, hambre, pérdida de riqueza y disminución de ingresos”, comentó el joven. En otra publicación, dijo que había “mucha confusión en esta época en mi perspectiva”, citando “la actual crisis del COVID, el desempleo, el aumento de la Deuda Nacional, la división dentro de la esfera política, los rumores de guerra y cosas por el estilo”.

Escribió también que “mi fe es una de las únicas cosas que me ha podido llevar a través de estos tiempos y mi fe se centra en la creencia del Honorable Ministro Louis Farrakhan, como Jesús, el Mesías, el último recordatorio divino entre nosotros”.

Durante un tiempo, escribió que las enseñanzas de la Nación del Islam lo ayudaron a “graduarse con distinción, obtener un trabajo bien remunerado, recién salido de la universidad y obtener mi título de posgrado, a pesar de no crecer en las mejores circunstancias. Mi objetivo final era aprender a hacer negocios”.

El atacante del Capitolio dijo que quería mejorar “las comunidades de negros y morenos” en Estados Unidos. Sin embargo, escribió que ya no estaba en ese camino, diciendo: “El camino se ha frustrado, ya que Allah (Dios) me ha elegido para otras cosas. A lo largo de la vida, me he fijado metas, las he alcanzado, me he fijado metas más altas y luego me han pedido que sacrifique esas cosas”. Esa publicación fue el 17 de marzo de 2021.

Britannica llama a Muhammad el “líder del movimiento religioso separatista negro, conocido como la Nación del Islam (a veces llamado Musulmanes Negros) en los Estados Unidos”. Farrakhan es un líder de la Nación del Islam conocido por sus enseñanzas separatistas negras y comentarios antisemitas.

El Southern Poverty Law Center considera a la Nación del Islam como un grupo de odio, escribiendo que considera a los blancos “demonios” e indicando: “Desde su fundación en 1930, la Nación del Islam (NOI) se ha convertido en una de las más ricas y mejores” organizaciones conocidas en la América negra. Su teología de la superioridad innata de los negros sobre los blancos y la retórica profundamente racista, antisemita y anti-LGBT de sus líderes le han valido al NOI una posición prominente en las filas del odio organizado”.

Las publicaciones de Facebook revisadas por Heavy no mencionaron presidentes ni partidos políticos; En cambio, parecían obsesionados con las enseñanzas religiosas de la Nación del Islam y la sensación de un mundo en problemas.

El sospechoso fue nombrado por primera vez por Pete Williams de MSNBC y otros periodistas de NBC, quienes dijeron que tenía 25 años y era de Indiana. Las autoridades aún no han confirmado el nombre.

El oficial asesinado fue nombrado por la policía del Capitolio como un uniformado veterano de 18 años llamado William “Billy” Evans.

“Pete Williams de NBC informó en @MSNBC: El sospechoso en el incidente de la Policía del Capitolio es un hombre de Indiana de 25 años llamado Noah Green. Puede haber vivido en Virginia. En su página de Facebook, señala que es un seguidor de la Nación del Islam. El sospechoso ahora está muerto”, escribió Jesse Rodríguez de MSNBC en Twitter. MSNBC informó que había confirmado que la página era de Green. Heavy también ha identificado la página de Facebook, al igual que muchas fotos guardadas y publicaciones antes de que se eliminara la página. Puedes ver algunas de ellas en este artículo.

“Última Hora/NBC News: Varios altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley informados sobre la investigación dicen que Noah Green, un hombre de 25 años, de Indiana, es la persona que atacó el Capitolio hoy”, escribió el periodista de NBC Tom Winter.

A primera hora de la tarde, el jefe de policía interino del Capitolio dio noticias desalentadoras: que el oficial Evans murió en el ataque. No está claro si fue herido por el auto de Green o su cuchillo. La policía dijo que el sospechoso usó ambos como armas contra los agentes del orden.

El jefe de policía del Capitolio, Yogananda Pittman, dijo en una conferencia de prensa: “Con el corazón muy apesadumbrado anuncio que uno de nuestros oficiales ha sucumbido a sus heridas”. Una procesión desgarradora en honor al oficial asesinado se desarrolló por las calles de Washington D.C.

El último ataque en el Capitolio estalló en la tarde del 2 de abril de 2021 y provocó el cierre del Capitolio mientras continúa el debate en el Congreso sobre las medidas de seguridad en el edificio histórico. Se produce cuando la policía del Capitolio se ha enfrentado a un trauma significativo desde los disturbios a favor de Trump en enero pasado, que hirieron a varios oficiales. Un oficial murió en aquel ataque del 6 de enero.

Sobre Green se dice que jugó una vez al fútbol para Christopher Newport University Athletics, según una página web sobre él que todavía está activa.

La biografía dice que era un corredor defensivo, que medía 5 pies y 11 pulgadas de alto y pesaba 180 libras. Era un estudiante de tercer año en el momento de la biografía, cuya ciudad natal era Covington, Virginia. Su escuela secundaria fue “Alleghany”.

La biografía dice que Green, en 2016, “apareció en nueve juegos durante su primera temporada con los Capitanes… Hizo 22 tacleadas, incluidas 16 paradas en solitario… Rompió un par de pases y recuperó un balón suelto… Publicó su mejor actuación contra Kean cuando registró cuatro tacleadas en solitario y dos asistidas para un máximo de la temporada de 6 paradas… También recogió tres tacleadas en solitario contra TCNJ y Rowan… Recuperó un balón suelto e hizo tres paradas contra Frostburg State”.

La biografía de CNU da algunos detalles sobre Green, incluido que le hubiera gustado haber conocido a Malcolm X.

“Personal -Noah Ricardo Green nació en Fairlea, W. Va… Hijo de Mazie y Newotn Green… Tiene siete hermanas y dos hermanos… Su personalidad deportiva favorita es Russell Westbrook… Las vacaciones de ensueño son un viaje a Jamaica… Persona en la historia que él más le gustaría conocer es Malcolm X… La persona más impresionante que conoció es su abuela… Su película favorita es Spiderman… Especialización en Negocios”, dice la biografía.

El jefe de la Policía Metropolitana de Washington, Robert Contee, dijo en la conferencia de prensa de la tarde, que la unidad de homicidios se hará cargo de la investigación en relación con la “muerte a tiros que ocurrió y la muerte del oficial”. Dijo que no había una “amenaza continua”.

La policía agregó que el sospechoso fue asesinado a tiros en el lugar por la policía. Dienst también escribió: “El sospechoso fue abatido por la policía”. Pete Williams de NBC dijo que el vehículo chocó contra una barricada, el conductor salió con un cuchillo y podría haber cortado a un oficial de policía antes de recibir un disparo.

Eso explica los primeros informes de disparos.

NBC también informó: “Un portavoz del Departamento de Bomberos y (equipos de emergencia) EMS de Washington D.C. dicen que al menos una persona recibió un disparo cerca del Capitolio de los Estados Unidos”. Esa persona resultó ser Noah Green.

Fue un día traumático para los congresistas que aún se recuperan de los efectos de los disturbios del 6 de enero.

El representante Ro Khanna escribió en Twitter: “Estoy a salvo y encerrado aquí en el Capitolio. Agradecido hoy y todos los días por la Policía del Capitolio de EE.UU.”.

Puedes ver algunos videos del ataque aquí.

Se erigió una cerca alrededor del edificio del Capitolio después del ataque del 6 de enero, pero USA Today informó que seguía siendo “contencioso”.

