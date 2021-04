EEUU: se pierden 15 millones de vacunas de Johnson & Johnson por error humano

Trabajadores de una planta que fabrica vacunas contra el COVID-19 arruinaron un lote de 15 millones de vacunas de Johnson % Johnson al mezclar indebidamente ingredientes del inoculante. El hecho se produjo semanas atrás y fue confirmado este miércoles a raíz de un artículo publicado por The New York Times.

De acuerdo a The New York Times la planta en la que se produjo el error humano que arruinó 15 millones de vacunas es controlada por la empresa Emergent BioSolutions, radicada en Baltimore, que fabrica vacunas tanto para Johnson & Johnson como para AstraZeneca.

El accidente retrasará la salida al mercado de un lote considerable de vacunas contra el coronavirus. De acuerdo al citado medio, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) investiga las causas del error humano que arruinó las vacunas, al tiempo que suspendió momentáneamente a la planta productora.

Cabe señalar que este episodio no supone ningún perjuicio para las vacunas de Johnson & Johnson que ya se suministran en los Estados Unidos, dado que esos lotes fueron fabricados en plantas productoras radicadas en los Países Bajos y contaron con la aprobación de los reguladores federales.

El accidente no reporta un perjuicio sobre las vacunas contra el COVID-19 que se están suministrado en Estados Unidos, aunque sí impactará en las dosis que están previstas para ser aplicadas en el próximo mes.

La fabrica de Baltimore sería la proveedora de esas vacunas que de momento se encuentran en suspenso, hasta tanto la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) no esclarezca si existen más vacunas arruinadas.

Los otros dos fabricantes autorizados por el gobierno de los Estados Unidos, Pfizer/BioNtech y Moderna, continúan entregando vacunas sin ningún contratiempo.

El coronavirus fue la tercera causa de muerte en los Estados Unidos durante 2020, según un reporte publicado este miércoles por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

A new @CDCMMWR shows that in 2020, more than 3.3 million deaths occurred in the United States, an 18% increase from 2019. #COVID19 ranked as the 3rd leading cause of death, following heart disease and cancer. Learn more: https://t.co/lJMMRbtyHy. pic.twitter.com/fHc8JAZldW

— CDC (@CDCgov) March 31, 2021