Vacuna de Pfizer contra el COVID-19 es 100% eficaz en adolescentes

La farmacéutica estadounidense Pfizer y el laboratorio alemán BioNtech informaron que la vacuna contra el COVID-19 que desarrollan en conjunto demostró una eficacia de 100% en adolescentes de entre 12 y 15 años. Los ensayos clínicos de fase 3 involucraron a 2600 voluntarios en los Estados Unidos quienes “mostraron una robusta respuesta en forma de anticuerpos”.

La noticia fue confirmada por ambas compañías, Pfizer y BioNtech, en respectivos comunicados publicados en sus sitios webs y en cuentas de redes sociales.

“Planeamos enviar estos datos a la FDA (el regulador de EEUU) como una enmienda propuesta a nuestra Autorización de uso de emergencia en las próximas semanas y a otros reguladores de todo el mundo, con la esperanza de comenzar a vacunar a este grupo de edad antes del inicio del próximo año escolar”, explicó Albert Bourla, director ejecutivo de la farmacéutica Pfizer.

It has been difficult for children to cope with the stress and worry during this time and I share the urgency to expand the use of #COVID19 vaccines so that our kids can get back into the classroom, have playdates with friends again and enjoy hugs with loved ones. (1/3)

