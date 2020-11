Arrestan hispano de 15 años en relación al tiroteo en el Mayfair Mall en Wisconsin

Un adolescente de 15 años de Milwaukee fue arrestado y acusado en relación con el tiroteo que hirió a varias personas dentro de Mayfair Mall, un popular centro comercial en la comunidad suburbana del condado de Milwaukee en Wauwatosa, Wisconsin, dijo la policía en una conferencia de prensa.

“El Departamento de Policía de Wauwatosa se complace en anunciar el arresto de un hombre hispano de 15 años en relación con el tiroteo en Mayfair Mall”, dijo el jefe de policía Barry Weber en la conferencia de prensa del domingo. Esa descripción varió de la que se publicó inicialmente de un hombre blanco de entre 20 y 30 años, que era errónea.

La policía dijo que no cree que el tiroteo haya sido un acto al azar; dicen que se debió a un “altercado” que no detallaron.

“Las fotos de nuestro sospechoso no fueron divulgadas a los medios de comunicación por temor a comprometer la investigación”, dijo Weber, quien agregó que el tiroteo “no fue aleatorio”. Fue un altercado entre dos grupos”. Varios miembros de esos grupos resultaron heridos. La policía dijo que todavía estaban investigando las “conexiones” de los grupos. Se han realizado varios arrestos, agregaron.

La policía dijo que todavía estaban investigando los detalles de lo que provocó el altercado. Dijeron que no sabían si las personas en el altercado eran pandilleros. El jefe dijo que el proceso de asegurar el centro comercial involucró 1.2 millones de pies cuadrados de espacio que tomó seis horas y siete equipos tácticos para completar.

La policía no creía que “existiera un peligro inmediato para el público” porque las autoridades no creían que el tiroteo fuera al azar, dijo Weber, quien afirmó que Mayfair Mall sigue siendo un lugar seguro para ir de compras. Animó a la gente a mostrar su apoyo a Mayfair.

“Cuatro transeúntes inocentes” recibieron heridas que no ponen en peligro su vida, dijo la policía. En total, ocho personas recibieron disparos, un adolescente y siete adultos. La policía desarrolló pistas y descubrió que el sospechoso era más joven de lo descrito anteriormente; el jefe de policía dijo que el video ayudó a la policía a encontrar al sospechoso, pero no querían revelar una foto porque es un menor. El nombre del sospechoso no fue revelado debido a su edad.

“Hubo algún tipo de altercado y fue entonces cuando las balas empezaron a volar”, dijo Weber.

Ese es un mensaje que la policía también dio anteriormente en las redes sociales. “La investigación preliminar nos ha llevado a creer que este tiroteo no fue un acto aleatorio, sino que fue el resultado de un altercado. Continuaremos trabajando diligentemente para entrevistar a los testigos, así como a las víctimas que resultaron heridas, para identificar y detener al sospechoso ”, escribió la policía de Wauwatosa anteriormente en Twitter.

Los relatos de testigos indican que el hombre armado adolescente estaba allí con un propósito. “Un tipo entró en Macy’s y aparentemente empezó a dispararle a la gente. Y cuando salió al área del centro comercial, comenzó a disparar, la gente empezó a correr”, dijo un testigo a WTMJ-TV.

El centro comercial ha sido el foco de tensiones en la comunidad. Los nombres de las víctimas no han sido revelados, pero la familia de un hombre baleado le dijo a Fox 6 Milwaukee que era un inmigrante paquistaní. El día después del tiroteo, se llevó a cabo un mitin a favor de Trump al otro lado de la calle del centro comercial, con muchos participantes fuertemente armados. Los Proud Boys estuvieron presentes, dijeron para brindar seguridad, y también se presentaron manifestantes de Black Lives Matter. Mira las fotos y videos de ese mitin aquí.

Esto es lo que necesitas saber:

1. El sospechoso fue “arrestado” durante una parada de tráfico, dice el jefe de policía

Weber, el jefe de policía de Wauwatosa, dijo en un comunicado de prensa anterior que el sospechoso abandonó la escena después del tiroteo. Las condiciones de las víctimas no estaban claras, pero la Oficina del Médico Forense del Condado de Milwaukee tuiteó que no había sido llamado a la escena y el jefe dijo que todos se recuperarán.

La presunta arma de fuego utilizada en el incidente también fue recuperada en el lugar del arresto, dijo.

Weber dijo que el sospechoso fue arrestado en una parada de tráfico. La policía “detuvo un automóvil y lo recogió allí”, dijo Weber. Dijo que el arma fue recuperada. Dijo que no sabía que ninguna de las víctimas tuviera armas.

“Las declaraciones preliminares de los testigos indican que el tirador es un hombre blanco de entre 20 y 30 años”, escribió Weber en el comunicado de prensa anterior. “Los investigadores están trabajando para determinar la identidad del sospechoso. Cualquier información que informe la identidad del tirador en este momento es falsa”.

Más tarde, en la noche del 20 de noviembre, la policía de Wauwatosa escribió: “El personal de las fuerzas del orden sigue despejando de forma segura el Mayfair Mall y está ayudando a los que están dentro con una salida segura. Le pedimos a la comunidad que sea paciente mientras aseguramos la escena y recopilamos información relacionada con el sospechoso. Cualquiera que tenga información debe comunicarse con el Departamento de Policía de Wauwatosa al (414) 471-8430″.

Durante meses, el centro comercial ha sido objeto de protestas de People’s Revolution / Black Lives Matter por un tiroteo fatal por parte de un oficial de policía de Wauwatosa contra una multitud armada en el estacionamiento de Mayfair Mall; el adolescente, Alvin Cole, de 17 años, había traído el arma al centro comercial y había huido de la policía, disparándola antes de que el oficial le disparara y lo matara. El oficial estuvo involucrado en tres tiroteos fatales en servicio, todos declarados justificados, y firmó un acuerdo de indemnización para renunciar la misma semana que el tiroteo masivo. Un manifestante, Ronald Bell, fue acusado de dispararle un arma al oficial en una escena caótica en la propiedad privada de la novia del oficial. El tiroteo masivo ocurrió el día en que el acusado de Kenosha, Wisconsin, el tirador masivo Kyle Rittenhouse, de 17 años, fue liberado de la cárcel con una fianza de $ 2 millones. Rittenhouse reclama defensa propia en los disparos de tres personas durante los disturbios / protestas de Kenosha, que ocurrieron aproximadamente a una hora de Wauwatosa.

Una vez más, el motivo del tiroteo masivo de Mayfair Mall no está claro, aparte de que involucró un altercado, y no hay evidencia correcta de que tenga algún nexo con esas controversias, que han dominado la conversación en Wauwatosa desde la muerte a tiros de George Floyd en Minneapolis.

El centro comercial, que cuenta con 197 tiendas y cadenas de restaurantes, se encuentra entre la ciudad de Milwaukee y el límite del condado de Waukesha. “La propiedad de Mayfair Mall ha sido despejada y es segura. La gerencia de Mayfair Mall ha indicado que el centro comercial estará cerrado mañana sábado 21 de noviembre. El personal de las fuerzas del orden permanecerá en el centro comercial hasta la noche procesando la escena ”, escribió la policía de Wauwatosa en Twitter.

2. Las víctimas estaban agrupadas alrededor de la tienda Macy’s; una de ellas trabajaba en un quiosco

https://www.fox6now.com/news/manhunt-on-for-suspect-who-pulled-trigger-in-mayfair-shooting

El jefe reveló que las víctimas fueron encontradas agrupadas “cerca de la entrada noroeste de Macy’s”, que es una importante tienda ancla en el centro comercial.

Waseem Dilshad le dijo al Milwaukee Journal Sentinel que su tío era una de las víctimas; Le dispararon en la pierna mientras trabajaba en un quiosco cerca de la tienda Macy’s.

“Mi tío se acaba de mudar aquí hace unos años desde Pakistán”, dijo Shavez Hassan a Fox 6 Milwaukee. “Siempre ha sido una persona amable y cariñosa con cada persona, cada cliente que tiene, todo el mundo lo ama y lo respeta. Por eso cuando supe que le dispararon. No esperaba que fuera él”.

Weber dijo que la policía comenzó a recibir llamadas alrededor de las 2:50 p.m. el 20 de noviembre. Las personas que llamaron al 911 estaban “reportando un tiroteo en Mayfair Mall cerca de la entrada noroeste de Macy’s”, escribió Weber.

Las víctimas fueron trasladadas al hospital; Las transmisiones de los medios locales mostraron cómo entraban camillas al centro comercial.

El jefe dijo que no está claro la gravedad de las lesiones de las víctimas. Dijo que el centro comercial todavía era una escena de crimen activa y estaba cerrado al público.

“Nos entristece el incidente de esta noche en Mayfair Mall, ya que la seguridad de los clientes y empleados de Macy’s es nuestra principal prioridad. Estamos trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Policía de Wauwatosa y los funcionarios locales en esta investigación y diferimos todos los comentarios sobre el caso a las autoridades locales según la política”, dijo Macy’s en un comunicado obtenido por WTMJ-TV.

3. Testigos describieron cómo la gente buscaba refugio y se escondía dentro del centro comercial; La policía dice que el sospechoso es un residente de Milwaukee

BREAKING: a shopper describes the moment she heard shots while inside Macy’s at Mayfair Mall: @fox6now pic.twitter.com/S6SbNm8C4n — Cassidy Williams (@CassidyWtv) November 20, 2020

La policía obtuvo órdenes de registro basadas en “pistas de investigación”, dijo Weber en la conferencia de prensa del domingo por la tarde. El sospechoso es un residente de Milwaukee. El arresto se realizó el 21 de noviembre.

Un testigo le dijo a WISN-12 que el primer disparo fue fuerte. Luego empezaron a “venir uno tras otro y nos tiramos al suelo y luego corrimos”.

Una mujer escribió: “No sé qué diablos está pasando, pero estoy sentada en p.f. Chang’s y la gente salía CORRIENDO del centro comercial Mayfair. Nadie nos está diciendo lo que está pasando”. Ese es un restaurante adjunto al centro comercial.

Otro testigo dio una descripción de su experiencia: “Escuché un disparo pero no me di cuenta de lo que era. Parece que alguien había tumbado una pantalla o algo”, escribió en Twitter.

“Luego, poco después, hubo un montón de tiros más. Entonces estaba claro. Me arrodillé y me escondí detrás de una pantalla. Mucha gente empezó a correr hacia la parte trasera de la tienda, pero me preocupaba que dispararan hacia la tienda, así que me quedé escondido. Una vez que escuché ruido en el pasillo del centro comercial, me escabullí hasta la parte trasera de la tienda, usé la salida de emergencia y corrí por los pasillos traseros del centro comercial hasta que estuve afuera”. La policía ya respondía cuando ella logró salir.

4. El FBI respondió a la escena y el gobernador expresó su gratitud por los primeros en responder

#DEVELOPING: An "emergency incident" has sparked a heavy police presence at the Mayfair Mall in Wauwatosa, Wisconsin. https://t.co/a84rPtclVv pic.twitter.com/1hM8JF2A7V — NBC Bay Area (@nbcbayarea) November 20, 2020



Oficiales de la policía federal se apresuraron a acudir al lugar.

“#FBIMilwaukee está actualmente respondiendo para apoyar la respuesta táctica de la policía local al incidente del tiroteo en Mayfair Mall”, tuiteó el FBI.

“Nuestros corazones están con aquellos que resultaron heridos en el tiroteo en Mayfair Mall hoy. Kathy y yo estamos pensando en ellos y en sus familias y les deseamos una pronta y completa recuperación”, escribió el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, en Twitter.

“También estamos pensando en todos los clientes y trabajadores afectados por este acto de violencia y estamos agradecidos por los socorristas que ayudaron a llevar a las personas a un lugar seguro. A medida que aprendemos más, ofrecemos nuestro apoyo para toda la comunidad de Wauwatosa mientras lidia con esta tragedia”.

La senadora estadounidense Tammy Baldwin tuiteó: “Nos entristece el incidente de esta noche en Mayfair Mall, ya que la seguridad de los clientes y empleados de Macy’s es nuestra principal prioridad. Estamos trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Policía de Wauwatosa y los funcionarios locales en esta investigación y diferimos todos los comentarios sobre el caso a las autoridades locales según la política”.

5. El sospechoso salió del centro comercial mientras la gente corría

Weber dijo que los oficiales estaban en el lugar de los hechos “dentro de 30 segundos de haber recibido” la llamada inicial. Dijo que la primera prioridad de los oficiales es brindar primeros auxilios y asegurar la escena. El tirador salió del centro comercial junto a otros clientes que corrían despavoridos, dijo el jefe.

El tirador “ya no estaba en la escena” cuando llegaron los primeros oficiales en responder, según el jefe de policía.

La policía dijo que los oficiales no tenían una descripción del sospechoso cuando llegaron por primera vez al centro comercial.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com