Modelo transgénero cubana es asesinada por su esposo en Miami. ¿Qué sucedió?

Ygor Arrudasouza le dijo a la policía de Miami-Dade que “se merece el castigo que le impongan”. El esposo de 28 años de la reina de belleza trans cubana Yunieski “Yuni” Carey Herrera llamó al 911 el 17 de noviembre alrededor de las 4:30 de la mañana para decirle a la policía que apuñaló a su esposa, según una declaración jurada de arresto en Miami-Dade.

La policía dice que cuando llegaron, Arrudasouza les dijo que “la metanfetamina le había arruinado la vida”, según la declaración jurada y que apuñaló a su esposa, a quien la policía dijo haber encontrado tirada en el piso del apartamento. Ella estaba “inconsciente” y “cubierta de sangre y apuñalada”.

Hace solo un mes antes, el 15 de octubre, Arrudasouza se había tatuado cerca de su cadera izquierda el nombre: “Yuni”.

La orgullosa esposa publicó un video en Facebook Live de la ocasión con la descripción: “¡Se tatuó mi nombre! Mi esposo me ama”.

Según el informe policial, el tatuaje de “Yuni” es el único que figura en el cuerpo del brasileño.

Según el informe del arresto, tras darse cuenta del horror de sus acciones Arrudasouza acompaño por voluntad propia a la policía cuando fue arrestado.

Les dijo que él y Herrera estaban peleando temprano esa mañana cuando ella dijo que había encontrado un “hombre mejor que él”. Fue a la cocina, le dijo a la policía, y agarró un cuchillo y un tenedor. Luego dijo que regresó al dormitorio donde Herrera estaba acostada en la cama.

Arrudasouza dijo que empujó a su esposa al suelo, “y la apuñaló varias veces hasta que se dio cuenta de lo que había hecho”, según el informe policial.

La policía encontró un cuchillo y un tenedor ensangrentados en la escena.

Según South Florida Gay News:

Pero más allá de la belleza, Herrera fue amada por muchos, como se evidencia en las publicaciones en las redes sociales luego de la noticia de su muerte.

Según su página de Facebook, dice que tiene dos hijas, que parecen ser “elegidas” en lugar de biológicas. Una publicó:

RIP @Yunicarey your legacy will forever be remembered. The world is a little less bright today.

R.I.H @Yunicarey FLY HIGH SIS IM GOING TO TRULY MISS YOU I WILL ALWAYS LOVE YOU ❤ pic.twitter.com/34zBfIZVnR

La muerte de Herrera se produce durante la semana de concientización sobre las personas transgénero, que se celebra anualmente del 13 al 19 de noviembre. El 20 de noviembre es el Día del Recuerdo Transgénero.

Según la Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación, o GLADD, por sus siglas en ingles, “La semana antes del Día del Recuerdo de las Personas Transgénero el 20 de noviembre, las personas y organizaciones de todo el país participan en la Semana de Concienciación de las Personas Transgénero para ayudar a aumentar la visibilidad de las personas transgénero y abordar los problemas que enfrentan los miembros de esta comunidad “.

El 20 de noviembre, la vicepresidenta electa Kamala Harris tuiteó sobre el Día del Recuerdo Transgénero y dijo que el asesinato de personas trans es una epidemia.

On this Transgender Day of Remembrance, we honor the memory of the at least 37 transgender or gender-nonconforming people killed this year—the majority of whom were Black and Latinx transgender women.

Today and every day we must recommit to ending this epidemic. #TDOR

— Kamala Harris (@KamalaHarris) November 20, 2020