Piden oraciones por cantante Jeremih quien continúa hospitalizado en estado crítico por COVID-19

Seis días después de que se conociera la noticia de que Jeremih fue hospitalizado por complicaciones de COVID-19, el cantante permanece en “condición crítica”, dijo su agente en un comunicado a Variety el 19 de noviembre.

Si bien su perspectiva es sombría, no se pierde toda esperanza. Jeremih, de 33 años, cuyo nombre real es Jeremy Phillip Fenton, fue “recién retirado del ventilador”, dijo su agente, pero todavía está en la UCI de un hospital de Chicago.

El rapero 50 Cent, quien colaboró con Jeremih en la exitosa canción “Down on Me”, fue la primera persona en revelar que el cantante estaba recibiendo atención por el coronavirus. Él tuiteó, “reza por mi amigo Jeremih, no está bien, esta m***** de covid es real”. En Instagram, 50 Cent también reveló que Jeremih estaba “en la UCI en Chicago”.

Fuentes le dijeron a TMZ el sábado pasado que Jeremih no estaba bien y que su “pronóstico” era “sombrío”. Las fuentes también le dijeron al medio que la condición de Jeremih ha seguido empeorando y que necesitaba un ventilador respiratorio.

Es una noticia positiva que Jeremih ya no necesite usar un respirador mientras su familia, amigos y fanáticos continúan orando por una recuperación completa.

Hace seis días, Chance the Rapper pidió a sus 8.3 millones de seguidores en Twitter que oraran por su compañero artista de Chicago. Tuiteó: “Por favor, si pueden tomarse un segundo para orar por mi amigo Jeremih, es como un hermano para mí y está enfermo ahora mismo. Creo en el poder sanador de Jesús, así que si puedes, por favor di una oración por él, hazlo por mí “.

Big Sean también tuiteó pidiendo oraciones por Jeremih, al igual que el rapero Meek Mill. La cantante Toni Braxton tuiteó el 14 de noviembre: “Manteniendo a Jeremih en mis oraciones”.

Hitmaka fue el primero en publicar sobre Jeremih el 14 de noviembre. El rapero compartió una foto de Jeremih y escribió: “Necesito que todos oren por mi hermano @jeremih, este mensaje está publicado con las bendiciones de su madre”. En sus historias de Instagram, Hitmaka escribió: “Mi amigo cambió mi vida, el saldrá de estas, oren por @Jeremih”.

En un segundo mensaje en sus historias de Instagram, “Necesitamos esa energía”, escribió Hitmaka con el emoji de manos en oración. “Oren por mi hermano que se recuperará”.

