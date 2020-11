Muere el actor de ‘Dragonball Z’ y ‘Stargate’ Kirby Morrow a los 47 años. ¿Cómo murió?

Kirby Morrow es el actor canadiense y actor de doblaje que murió el 19 de noviembre a la edad de 47 años. Morrow era conocido por sus apariciones en Dragonball Z y Stargate: Atlantis. La causa de la muerte de Morrow no se ha hecho pública.

El hermano de Kirby, Casey, anunció la muerte de su hermano en una publicación de Facebook. Casey Morrow escribió: “Kirby fue una persona bendecida y talentosa que trajo alegría a muchos, pero también prosperó con todo su amor y amistad. Vivió para eso y lo alimentó todos los días”.

Mientras que el amigo de Kirby, Jerry Cates, también confirmó el fallecimiento de Morrow en una publicación de Facebook. Cates escribió en parte: “Te extrañaremos, amigo mío”.

Morrow interpretó el papel del capitán Davis Kleinman en Stargate: Atlantis. Una de las últimas apariciones públicas de Morrow se produjo en una convención virtual de fanáticos de Stargate en junio de 2020. Según la página IMDb de Morrow, apareció en ocho episodios del programa entre 2005 y 2006.

El sello de Morrow Voiceover era “usar su voz natural para hablar”

Según su página de Facebook , en el momento de su muerte Morrow vivía en Vancouver, Columbia Británica. Su perfil de IMDb dice que es nativo de Jasper, Alberta, Canadá. La biografía en su página continúa diciendo que Morrow se formó principalmente en la Universidad Mount Royal en Calgary, Alberta. En el sitio web oficial de Morrow , dice que se graduó entre los mejores de su clase.

Morrow también estudió en Los Ángeles, París, Toronto y Dublín, Irlanda. El sello de Morrow era “usar su voz natural para darle vida a todos sus personajes”.

Interview with Kirby Morrow (Clip)GateWorld shoots the breeze with the actor behind Daedalus weapons officer Dave Kleinman! 2009-09-03T02:14:15Z

La aparición más reciente de Morrow fue el doblaje de Miroku en la serie de anime Yashahime: Princess Half-Demon. El 3 de noviembre de 2020, VIZ Media anunció que se le había ofrecido nuevamente el papel a Morrow.

Entre 2019 y 2020, Morrow apareció como voz en 47 episodios de Ninjago. Al principio de su carrera, Morrow apareció en dos episodios de The Outer Limites y expresó el personaje icónico de Michelangelo en Ninja Turtles: The Next Mutation. En total, hay más de 200 créditos enumerados en la página IMDb de Morrow. Morrow dijo en una entrevista de 2009 con Gateworld.Net que disfrutó del trabajo de voz en off porque “Puedes usar lo que quieras y no hay nada pesado. Entonces, es un trabajo bastante divertido entrar, sentarse en un estudio con la gente y estar realmente animado”.

Durante la misma entrevista, Morrow dijo que le encantaba actuar como comediante. Morrow agregó que quería actuar en una serie, pero muy pocas están hechas en Canadá.

La última publicación de Morrow en Instagram lo mostró usando una máscara mientras estaba sentado en un avión

Morrow se describió a sí mismo como “autónomo” en su perfil de Facebook. Morrow se graduó de Jasper Senior High School. Estuvo activo por última vez en su página de Instagram el 26 de octubre. Morrow publicó una foto de sí mismo en un avión mientras usaba una máscara y bromeó en el pie de la foto escribiendo: “¡Odio las redes sociales! Es tan fácil de usar, no sé, como lo que la p***** , menos cooperativa en tu vida sea “.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com