Arrestan a jóvenes por drogar y violar a una mujer: Evoire Collier y Dorian Taylor

Dos jóvenes de Carolina del Norte fueron arrestados en Miami durante las vacaciones de primavera por, presuntamente haber drogado y violado a una mujer de 24 años que fue encontrada muerta en una habitación de hotel.

De acuerdo con UPI, los agresores fueron identificados como Evoire Collier, de 21 años, y Dorian Taylor, de 24 años, ambos de Greensboro en Carolina del Norte.

El medio de comunicación agregó que Collier y Taylor también fueron acusados de robar las tarjetas de crédito de la víctima, una mujer de Pensilvania que se encontraba de visita en la ciudad de Miami.

Unidentified woman dies in South Beach after pair of spring breakers allegedly rape her drugged body, leave her for dead, party with her credit cards: cops

Evoire Collier and Dorian Taylor are suspected of providing a “green pill” to the woman.https://t.co/10F3pHGpGA

— New York Daily News (@NYDailyNews) March 23, 2021