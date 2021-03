Niño de dos años muere por consumir droga de su madre

Un niño de dos años en Kentucky murió después de consumir fentanilo que su madre había comprado con un cheque de estímulo económico, de acuerdo con un reporte policial.

En horas de la tarde del pasado jueves 18 de marzo, agentes policiales de Ludlow respondieron a un llamado de emergencia en una propiedad cercana a las inmediaciones de Stokesay Street después de que un niño de dos años no podía respirar.

De acuerdo con el sitio web Fox News 19, el niño fue encontrado en compañía de su madre, a quien la policía identificó como Lauren Ashley Baker, de 33 años de edad.

El medio de comunicación estadounidense mencionó que el menor fue trasladado de emergencia al Hospital de Niños de Cincinnati, donde murió más tarde como consecuencia de un paro respiratorio que sufrió.

Toys still outside the home of 33 yr old Lauren Ashley Baker — accused of killing her 2 year old boy by allowing him to get to her stash of fentanyl. He died yesterday at the Ludlow home. His mother charged with Wanton Murder… facing life in prison. pic.twitter.com/zqvUgG6CUq

— David Winter (@DavidWinterTV) March 19, 2021