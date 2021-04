Michael Vivona: Arrestado tras atacar ancianos asiáticos y atleta Kokumai

Michael Vivona de Corona, California, fue arrestado después de que la policía dijera que agredió a una pareja asiática de ancianos en Orange, cerca de Los Ángeles, y amenazó a una atleta olímpica asiática, Sakura Kokumai.

Vivona, de 25 años, fue acusado de un crimen de odio después de que el Departamento de Policía de Orange dijera que golpeó a un hombre de 79 años y a una mujer de 80, ambos coreano-estadounidenses, que salieron a caminar el domingo 18 de abril del 2021. También está acusado de amenazar y acosar a la atleta olímpica y de kárate estadounidense, la japonesa-estadounidense Sakura Kokumai, el 1 de abril de 2021.

Ambos incidentes ocurrieron en el parque Grijalva en Orange, según CBS Local.

On 4/18/21 officers arrested 25-year-old Michael Vivona from Corona for assaulting an elderly Korean American couple. He was arrested for elder abuse & committing a hate crime. He was also arrested for threatening a Japanese American on 4/1/21. Vivona was booked at OCJ. #arrested pic.twitter.com/1wvromtMzm

— Orange Police Department (California) (@CityOfOrangePD) April 19, 2021