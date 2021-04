Maestra de Michigan le cortó el pelo a niña de 7 años y su padre exige justicia: [Fotos]

Jimmy Hoffmeyer es un padre de Michigan, quien denunció que su hija, Journee, llegó a casa de la escuela primaria en el distrito escolar de Mount Pleasant con el pelo cortado, en dos ocasiones distintas. En un caso, una maestra le cortó el pelo y, sin ninguna autorización previa, y en otro, lo hizo una compañera de clase.

Hoffmeyer publicó fotos del antes y después de su hija de 7 años en las redes sociales, con una leyenda que decía en hashtags: “La escuela primaria Ganiard le cortó el pelo”. Jurnee, quien es birracial, aparece en una foto con largos rizos rubios cayendo sobre sus hombros. En otras dos fotos, ella cuelga la cabeza y frunce los labios con el cabello rapado, por encima de las orejas. La publicación provocó una tormenta de fuego de defensores que luchaban por el bienestar de la niña, y #JusticeforJurnee se convirtió en un término de tendencia.

Hoffmeyer le dijo a Associated Press que el 24 de marzo, Jurnee llegó a casa de su escuela, con la mayor parte del cabello en un lado de la cabeza cortado. La niña le dijo a su papá que otra estudiante le había cortado el pelo con unas tijeras en el autobús.

Hoffmeyer presentó una queja ante la directora de la escuela y llevó a su hija a un salón para que le arreglaran el pelo trasquilado. Luego, Jurnee llegó a casa con el otro lado de su cabello cortado y le dijo a su papá que una maestra de biblioteca se lo había cortado.

Hoffmeyer le dijo a WAVE 3 que el cabello de su hija todavía era algo asimétrico después del corte del salón, pero que todavía le llegaba a la altura de los hombros en un lado.

Hoffmeyer dijo que Jurnee estaba llorando y tenía miedo

Hoffmeyer dijo en una entrevista con Associated Press que su hija Jurnee estaba llorando y tenía miedo de meterse en problemas cuando llegó a casa de la escuela después de que una maestra le cortara el pelo.

“Ella estaba llorando”, dijo Hoffmeyer. “Tenía miedo de meterse en problemas por cortarse el pelo”.

“Le pregunté qué sucedió y dije: ‘Pensé que te había dicho que ningún niño debería cortarte el pelo’”, continuó. “Ella dijo ‘pero papá, fue la maestra’. La maestra me cortó el cabello para emparejarlo”.

El molesto padre le dijo a WAVE 3 que su hija estaba avergonzada de ir a la escuela después de que la maestra le cortó el pelo.

“Después de que la maestra le cortó el cabello, ella se sintió tan avergonzada, tan avergonzada de tener que volver a clase así”, dijo Hoffmeyer.

Hoffmeyer hizo una publicación en Facebook el 9 de abril de 2021, diciendo que deseaba poder decir más públicamente, pero que haría actualizaciones en el futuro. La publicación decía que se “sentía agotado”.

“Sé que muchos de ustedes quieren saber más, pero esto es todo lo que puedo decir en este momento, pero lo actualizaré cuando pueda… solo quiero mantener a las personas al tanto por ahora”, escribió.

Hoffmeyer dice que no estuvo satisfecho con la respuesta que recibió de la escuela de su hija

TODAY at 2pm ET: Join our Director of Policy & Legislation, @ChristinaLast3r , for a discussion with the Hoffmeyer family ( @Jimmy_hof ) about securing #JusticeforJurnee and the importance of the #CrownAct in the fight for civil rights in education.

Hoffmeyer le dijo a Associated Press que la escuela no ha hecho lo suficiente por su hija en respuesta al incidente. Después de que otra estudiante le cortara el pelo a Jurnee en el autobús, dijo que la escuela le dijo que hablarían con los padres de la otra niña.

La escuela lo llamó y “dijo que la niña le robó las tijeras del escritorio de la maestra, y que iban a hablar con los padres y manejarlo en consecuencia”, dijo a la AP.

Lo máximo que se podía hacer para reprender a la maestra de biblioteca, dice Hoffmeyer, le dijo la directora, era colocar una nota en su archivo de trabajo. La maestra reconoció que no debió haberle cortado el cabello a Jurnee, dijo, y le preguntó cómo “dejaran las cosas a un lado”.

“Ella dijo que no tenía la autoridad para hacer nada. Ella seguía preguntándome qué podía hacer para que desapareciera ”, dijo Hoffmeyer.

Aproximadamente una semana después del incidente, después de las vacaciones de primavera del distrito escolar, el superintendente lo llamó, le dijo a la AP. Su oferta fue que le enviarían tarjetas de “Lo siento” a la familia.

“Me enojé y colgué”, dijo Hoffmeyer.

También presentó un informe del incidente ante el departamento de policía de Mount Pleasant, pero dijo el lunes que no había sido contactado para un seguimiento.

Hoffmeyer está trabajando con la Unión Nacional de Padres para luchar por Jurnee

Los padres y otras personas que luchan por #JusticeforJurnee hablaron en una reunión de la junta escolar de Mount Pleasant el lunes 19 de abril de 2021 para luchar por los derechos de la niña.

Hoffmeyer está trabajando con la Unión Nacional de Padres para pedir acciones específicas de la escuela. Más de 500 personas asistieron a la reunión virtual de la junta escolar, según Christina Laster, directora de políticas de la Unión Nacional de Padres.

Laster le pidió a la mesa directiva pasos específicos y que pusiera el tema en la agenda para la próxima reunión de la mesa directiva escolar.

Ella le dijo a la junta:

“Pedimos una disculpa formal a la familia Hoffmeyer por violar sus derechos y cortar el cabello de Jurnee sin el pedido o consentimiento de los padres, consecuencias formales para los educadores y el personal que decidieron actuar sin el permiso, orientación o consentimiento de los padres y cortar el cabello de Jurnee, basado en daños. Sobre la lesión y angustia mental que se ha producido a esta familia y la niña, se establezcan políticas formales que prohíban daños futuros de esta o de cualquier otra manera que indiquen prácticas discriminatorias por motivos de raza, etnia, tipo de cabello, textura o estilo, según el CROWN Act, resuelva seguir la ley y no agredir a los niños de ninguna manera, resuelva tener las mejores prácticas transparentes con un espíritu de respeto y colaboración, ya que los padres son socios en la educación de sus hijos. Y que resuelvan seguir la ley y las mejores prácticas cuando las solicitudes se realizan a través de la Ley de Libertad de Información, solicitudes de registros públicos y abiertos y comunicaciones de devolución a los padres y familias. Le pido que organice este tema para resolver todas estas cosas que enumeré para su próxima reunión de la junta”.

La Ley CROWN significa “Creación de un mundo abierto y respetuoso para el cabello natural” y prohíbe la discriminación basada en el cabello de una persona.

Hoffmeyer está casado con Christie Hoffmeyer, quien también habló públicamente sobre el corte de su nena

Jimmy Hoffmeyer está casado con Christie Hoffmeyer, la madre de Jurnee. Christie Hoffmeyer también se ha pronunciado sobre el trato a su hija en la escuela y ha hecho publicaciones en las redes sociales, aunque el padre de Jurnee ha sido el principal portavoz de su hija en los artículos de noticias.

Christie Hoffmeyer escribió en Facebook el 19 de abril de 2021, después de una reunión de la junta escolar en Mount Pleasant Schools. Dijo que estaba agradecida por el apoyo que han recibido su hija y su familia. Dijo que ella y su esposo están juntos para luchar por la justicia para su hija.

Ella escribió:

“Acabo de terminar con la reunión de la junta escolar. Y debo decir que no podría estar más orgullosa y agradecida por todo el amor y el apoyo que mi familia recibió de nuestra comunidad y otros de todo el mundo que sintonizaron la reunión de la junta y hablaron en nombre de mi hermosa hija Jurnee. ¡Mi familia no podría estar más agradecida y agradecida por todo el apoyo que hemos recibido y seguimos recibiendo! ¡Gracias a todos por estar con nosotros mientras luchamos por la justicia para mi bebé! #Justicia”.

Hoffmeyer tiene otras dos hijas, de 8 y 4 años, según Associated Press.

Hoffmeyer dijo: “No soy de los que intentan hacer cosas sobre la raza”

Hoffmeyer es birracial y su esposa, la madre de Jurnee, es blanca. Tanto la maestra como la estudiante que cortó el cabello de Jurnee son blancos, según Associated Press.

Once Jurnee’s story reached us, we leaned in to help get #JusticeForJurnee. We are currently seeking a civil rights attorney for the Hoffmeyer family and have sent formal requests to the district for evidence from the incident. @TheBWSTimeshttps://t.co/phx0XFHIIE

— National Parents Union (@NationalParents) April 16, 2021