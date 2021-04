Murió Osamu Kobayashi: ¿Cómo murió el director de cine anime?

El querido director de anime Osamu Kobayashi, murió a los 57 años después de luchar contra el cáncer de riñón durante dos años, según una publicación en su perfil de Twitter.

“Lamento que todavía tenía algo que quería hacer y un trabajo que quería hacer. ¡Estoy seguro de que renaceré y haré un buen trabajo!”, decía la publicación (traducida del japonés). Adiós. Del eterno 23 años”.

Kobayashi era mejor conocido como director de los clásicos de culto BECK y Paradise Kiss, y también dirigía episodios individuales de Naruto: Shippuden y Gurren Lagann.

Kobayashi fue influenciado por Hayao Miyazaki y Yoshinori Kanada al crecer, pero la película que más lo inspiró fue Mr. Smith Goes to Washington

En una entrevista con Otaku USA, Kobayashi dijo que Yoshinori Kanada, un animador legendario responsable de programas clásicos como Galaxy Express 999 y Toward the Terra, fue una de sus mayores influencias. Future Boy Conan, un programa del cofundador de Ghibli, Hayao Miyazaki, fue otra gran influencia en Kobayashi.

También estuvo influenciado por una serie de películas de acción en vivo, como las de Akira Kurosawa, John Ford y Howard Hawks. De hecho, dijo que la única película que lo inspiró por encima de todas las demás fue Mr. Smith Goes to Washington.

“Es una película vieja, sí, pero lloré en el cine cuando la vi”, dijo Kobayashi.

Kobayashi era conocido por su estilo realista y su amor por la música rock

Kobayashi comenzó como diseñador mecánico de Dragon’s Heaven de 1988, según Otaku USA.

Uno de sus mayores reclamos a la fama es BECK, un programa de 2004 adaptado del manga, del mismo nombre, sobre un grupo de adolescentes y su banda de rock. Luego siguió con Paradise Kiss, una adaptación de un manga de moda femenina.

En 2005, creó un video musical independiente para el artista Captain Funk para la canción “Losin’ My Way”, y Kobayashi hizo toda la animación él mismo. El corto muestra su estilo más sucio, lo que lo hace destacar entre sus contemporáneos.

También trabajó en Grandia, el clásico juego de culto

Kobayashi trabajó tanto en videojuegos como en anime. Estuvo a cargo del diseño mundial del clásico de culto Grandia de 1997 (que recibió una remasterización en HD en 2019) e incluso influyó en la partitura musical del juego.

“Era un juego de roles, que tiende a tener este tipo de partituras orquestales grandes, pero no pensé que fuera lo más adecuado para el juego”, dijo Kobayashi. “Empujé al compositor, Noriyuki Iwadare, a tener mucha música del mundo. Bali, kecak, gaitas, etc.”.

Dijo que al director del juego le gustó tanto la idea que la aprobó para el juego.

También dirigió episodios de Naruto, Lupin III y el infame episodio de Gurren Lagann

Kobayashi participó en la dirección de episodios individuales en programas de anime más convencionales, aportando su estilo inconfundible para ese episodio. Los ejemplos notables incluyen los episodios 480 a 483 de Naruto: Shippuden, el episodio 12 de Lupin III (2015), el episodio 15 de Dororo, el episodio siete de Kemonozume, el episodio cinco de Panty & Stocking with Garterbelt y el episodio cuatro de Tengen Toppa Gurren Lagann de Studio Gainax.

Kobayashi le dijo a Otaku USA que el diseñador de personajes de Gurren Lagann, Atsushi Nishigori, también fue el diseñador de personajes de BECK. Kobayashi expresó su preocupación de que los dibujos que estaba haciendo para el episodio cuatro no se parecían a los establecidos por Nishigori, pero Nishigori estaba a favor de usar los diseños de Kobayashi.

De hecho, le pregunté sobre eso cuando estábamos trabajando en ello. “Oye, ¿vas a cambiar mis dibujos? No se parecen en nada a tus diseños”. Y él solo dijo ‘Está bien. Tengo muchas ganas de ver tus dibujos para este’. ¡Esa es la verdad! Algunas personas hablan mal de mí, dicen que soy egoísta, que lo hago a mi manera, pero como… ese no soy realmente yo en ese episodio.

La comunidad reaccionó mal a la nueva versión del estilo, ya que fue una gran desviación de los primeros tres episodios.

El programa atrajo la burla de algunos espectadores en el foro en línea 2channel desde el estreno del primer episodio. El cofundador de Gainax, Takami Akai, y el personal de producción, Keiko Mimori, comenzaron a publicar en el foro bajo alias defendiendo el programa de las críticas, según Anime News Network. En un momento, Akai publicó que leer los comentarios sobre el programa era “como poner mi cara al lado de un ano y respirar profundamente”. Poco después de que Akai y Mimori fueran descubiertos en el foro, Akai renunció a su puesto como miembro de la junta directiva de Gainax.

Los fanáticos lamentaron con mensajes la pérdida de Kobayashi

Los fanáticos han recurrido a Twitter para celebrar el legado de Kobayashi.

