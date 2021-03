Murió Erica Watson por COVID-19: ¿Cómo murió la actriz de Precious?

Erica Watson, una comediante del área de Chicago, murió a la edad de 48 años por complicaciones ocasionadas por el COVID-19, según anunció su familia el 28 de febrero.

El hermano de Watson compartió la triste noticia en Facebook, y escribió: “Amigos y familia, mi hermana Erica Watson falleció anoche en Jamaica [debido] a complicaciones de Covid-19. No ha sido fácil. Respeten nuestra privacidad ahora mismo (no hagan llamadas telefónicas, por favor) mientras hacemos los arreglos necesarios para llevar a mi hermana a casa. Manténganos en sus oraciones”.

La comediante y actriz vivía en Montego Bay, Jamaica, cuando murió el 27 de febrero de 2021, justo un día después de cumplir 48 años. Según su biografía en línea, Watson nació y se crió en Chicago y creció en su vecindario de Hyde Park. Se graduó de la escuela Kenwood High School y luego asistió a Columbia College Chicago.

Watson era conocida por sus papeles en The Chi, Precious y Top Five, y recientemente reveló que quería enfocarse en escribir y dirigir, que era su “verdadera pasión”.

Watson estuvo en numerosos proyectos y estuvo involucrada en la comunidad de artistas de Chicago.

Comedian Erica Watson on ABC 7 Chicago's 'Windy City LIVE'Chicago comedian Erica Faye Watson died in Jamaica due to complications from COVID-19 on February 27, 2021, just one day after her 48th birthday. Erica was a part of ABC 7 Chicago's "Windy City LIVE" since the beginning. Here's a look back at some of her funniest appearances on our show over the last 10… 2021-03-01T23:55:02Z

Watson apareció en numerosas películas, incluidas Precious, ChiRaq de Spike Lee, Top Five y Side Effects, nominada al Oscar. Según la biografía de su sitio web, se afirma que Watson también era una bloguera del Huffington Post y era conocida como corresponsal frecuente del programa de entrevistas “Windy City Live” y “The Jam”.

Además de su trabajo en largometrajes, Watson era conocida por su papel en The Chi, Chicago Fire y Empire, de Showtime. Su biografía dice que fue “comentarista y experta en seis especiales de Black Entertainment (BET)”, y su show “Fat Bitch!” fue nominado para el premio Black Theatre Alliance 2010, y realizó una gira por el país.

En marzo de 2020, Watson habló con Plus Model Magazine sobre sus próximos proyectos, incluido su nuevo podcast sobre citas, llamado “Get in The Game”.

“Antes de hacer monólogos, escribía y dirigía, pero me tomé un descanso para hacer reír a la gente. Ahora estoy de nuevo en camino para perseguir mi primer amor y verdadera pasión… escribir y dirigir”.

La actriz mencionó que también estaba lanzando una empresa de relaciones con los medios, The Brainstorm, que ayudaría a las pequeñas empresas y marcas a aumentar su exposición.

“Siempre me ha gustado AMPLIFICAR a personas increíbles y ayudarlas a llegar a sus clientes y fanáticos de una manera importante. ¡Piensen en mí como la mejor amiga de su marca y su mayor animadora!”, ella explicó. Según Chicago Tribune, Watson estuvo involucrada en la comunidad de artistas de Chicago y fue mentor de muchos otros.

Sad to hear that comedienne & my “Precious” co-star @EricaFayeWatson passed! She was a fellow Chicago girl & was affectionately known as Miss Poundcakes. She was all about size acceptance & beauty comes in hidden packages. Another casualty of this virus! 🙏🏾💔 #EricaWatson #RIP pic.twitter.com/bpv6hdAzrY — Sherri Shepherd (@sherrieshepherd) March 1, 2021

Muchos de los fanáticos de Watson publicaron tributos en honor a la comediante y actriz tras su muerte

Después de que el hermano de Watson dio la noticia de la muerte de la actriz, muchos acudieron a las redes sociales para compartir homenajes y condolencias. La fiscal estatal del condado de Cook, Kim Foxx, escribió: “Lamento escuchar sobre el fallecimiento de Erica Watson. Erica era una luz brillante y talentosa. Con cada conversación, te hacía sentir como si hubieras sido amigo durante años, incluso si solo te había conocido virtualmente. Envío mis oraciones a sus amigos y familiares”.

Chicago actor, comedian Erica Watson dead at 48 from COVID-19 complicationsErica Watson, a Chicago-native comedian and actor best known for her roles in ‘The Chi’ and ‘Chi-Raq’ has died at the age of 48 due to COVID-19 complications, according to a Facebook post from her brother. 2021-03-01T22:38:00Z

La cuenta de Windy City LIVE tuiteó: “EricaFayeWatson fue parte de nuestro programa desde el principio. Estamos destrozados por su muerte. Únase a nosotros mañana para rendir homenaje a nuestra amiga”.

.@EricaFayeWatson was a part of our show from the beginning. We are gutted by her death. Please join us tomorrow to pay tribute to our friend. https://t.co/PIRCAnDUXq — WindyCityLIVE (@WindyCityLIVE) March 1, 2021

El abogado y personalidad de los medios Exavier Pope escribió: “Te amamos Erica Watson (@Miss_Poundcakes) Un alma hermosa, audaz, hilarantemente real, generosa y amorosa que buscaba levantar a todos a su alrededor. ¡Una verdadera reina!. ¡El COVID se está llevando a los jóvenes!”.

I’m sorry to hear about the passing of Erica Watson. Erica was a talented, bright light. With every conversation, she made you feel as if you had been friends for years, even if you had only met virtually. I send my prayers to her friends and family. https://t.co/v05ZVaDXZE — Kim Foxx (@KimFoxx) February 28, 2021

El reportero Brandon Pope dijo: “Estoy desconsolado. El COVID sigue cobrando un precio elevado. Ni siquiera puedo imaginar decir el nombre de Erica Watson en tiempo pasado. Un espíritu tan cálido, cariñoso y divertido. Y una mujer que siempre puso a la comunidad en primer lugar. Ha traído sonrisas a todo el país durante mucho tiempo. Descansa bien Reina”.

Esta es la versión original de Heavy.