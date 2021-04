Salen a la luz fotos de los 3 niños que madre latina mató: Liliana Carrillo

El sábado pasado los habitantes de Reseda, un barrio del Valle de San Fernando, en Los Ángeles, se conmovieron tras enterarse del asesinato de tres pequeños, presuntamente a manos de su propia madre, identificada como Liliana Carrillo, de 30 años.

Según medios como el New York Post, que reportó la noticia, desde el primer momento la policía fichó a Liliana Carrillo como la princial sospechosa de haber acabado con la vida de sus niños de 3 años, 2 años y un bebé de 6 meses.

Tras confirmar el arresto de la mujer, quien intentó huir de la escena en un auto, el Departamento de Policía de Los Ángeles dijo ese mismo día en su cuenta de Twitter: “Podemos confirmar que Liliana Carrillo es la madre de los tres niños que fueron asesinados, y se le considera la única sospechosa en este caso”. Más tarde agregó:

“Liliana Carrillo ha sido detenida en el área de Ponderosa del condado de Tulare”.

Y en medio del dolor de la familia de los menores asesinados, comenzaron a salir a la luz algunas imágenes de los pequeños, que según informó Noticias Univisión, eran hijos de Liliana con su antigua pareja, identificado como Erik Denton.

En una de las fotografías que se hizo pública, a través de una cuenta de GoFundMe que se creó para ayudar a reunir dinero para los gastos de los funerales de los tres niños, se aprecian a los pequeños en compañía de su padre.

Noticias Univisión identificó a los tres niños asesinados como: Joanna Denton Carrillo de 3 años, Terry Denton Carrillo de 2 años y Sierra Denton Carrillo de 6 meses y 23 días.

La familia de Liliana Carrillo aseguró que la mujer tenía problemas emocionales serios y que intentaron conseguir ayuda, al igual que su ex intentó que le dieran a los niños, y no fue posible.

“El sistema nos falló. Necesitábamos ayuda, mi hermana necesitaba ayuda, Dentón necesitaba ayuda y no la hubo”, dijo Javier Carrillo, hermano de la mujer arrestada en Noticias Univisión.

Ana Carrillo, hermana de Liliana Carrillo, se sumó a la misma denuncia y aseguró que su hermana era una buena madre.

“Ella amaba a sus hijos con toda el alma. Ella los cuidaba todo el tiempo. Ella no era un monstruo con ellos”, comentó la atribulada mujer, quien agregó, de acuerdo a Univisión que Liliana Carrillo “había perdido contacto con la realidad, tenía pensamientos suicidas” y hasta “aseguraba que era la causante de la pandemia de coronavirus”.

El triple crimen de los pequeños, de quienes aun no se ha revelado el informe formal del forense, fueron hallados en su casa en el 8000 de Reseda Blvd, luego de que allí los hallara sin vida su abuela.

