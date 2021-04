Liliana Carrillo: mamá acusada de asesinar a sus 3 niños pequeñitos: ¿La arrestaron?

Liliana Carrillo es una madre latina, de California, quien está acusada de asesinar a sus tres hijos en la ciudad de Los Ángeles. La policía dice que se cree que los tres niños tienen menos de 5 años.

Según CBS Local, los niños tenían entre 6 meses, 2 años y 3 años. Múltiples informes noticiosos dijeron que los niños fueron apuñalados hasta la muerte, pero el Departamento de Policía de Los Ángeles tuiteó que la causa de la muerte aún no está clara.

El Departamento de Policía de Los Ángeles escribió en su página de Twitter el 10 de abril de 2021: “Podemos confirmar que Liliana Carrillo es la madre de los tres niños que fueron asesinados, y se le considera la única sospechosa en este caso”.

UPDATE: Liliana Carrillo has been taken into custody in the Ponderosa area of Tulare County. https://t.co/AhMdgVTG9d — LAPD HQ (@LAPDHQ) April 10, 2021

“Es muy triste”, dijo Mishal Hashima, quien vive cerca de donde ocurrió el triple asesinato, en diálogo con CBS Local. “Tres niños menores de 3 años. ¿Qué tipo de persona puede hacer eso?”.

Esto es lo que necesita saber:

La policía arrestó a Liliana Carrillo después de una persecución masiva

La policía buscó a Carrillo en una persecución masiva. Finalmente fue detenida en el área de Ponderosa del condado de Tulare.

En otra declaración en Twitter previa al arresto, el LAPD escribió: “La causa de la muerte aún no se ha determinado, así como el motivo. En este momento estamos solicitando la ayuda del público para localizar a una persona de interés en este caso, una mujer hispana de 30 años llamada Liliana Carrillo”.

Más tarde publicaron una foto de Carrillo.

La policía escribió en una actualización: “Liliana Carrillo ha sido detenida en el área de Ponderosa del condado de Tulare”.

La policía escribió anteriormente: “Estamos recibiendo informes de que acaba de cometer un robo de auto en el área de Bakersfield y podría estar conduciendo con una licencia de camioneta Toyota Silver robada J258T0. Cualquier persona con información sobre este caso, debe llamar al 213-486-6890 o enviar un correo electrónico a rhdtipline@lapd.online”.

“Ella cometió un crimen horrible aquí”, dijo el teniente de la policíá LAPD, Ben Fernandes, a CBS Local. “Luego siguió con otro crimen al norte de aquí. Y son esos comportamientos los que finalmente hicieron que la atraparan”.

La policía dice que la abuela de los niños encontró a los tres niños muertos

Los oficiales aseguraron que se cree que todos los pequeños eran menores de 5 años, y fueron hallados sin vida dentro de un apartamento.

Three young children found dead in a Reseda apartment building. Their 30-year-old mother has been captured and arrested in connection with the murders. 4pm @ABC7 pic.twitter.com/ylMbO6r2Ph — Amy Powell (@abc7amy) April 10, 2021

En una de sus primeras declaraciones, la policía escribió: “Hoy, alrededor de las 9:30 am, los oficiales de patrulla de West Valley respondieron al 8000 de Reseda Blvd tras una llamada de radio que involucraba una posible muerte en uno de los apartamentos. Los agentes entraron en un apartamento y descubrieron a 3 niños en la escena”.

La policía de Los Ángeles agregó: “El personal del Departamento de Bomberos de la ciudad de Los Ángeles declaró que los 3 niños habían muerto en la escena. Los investigadores de la División de Robos y Homicidios y la División de Menores llevarán a cabo esta investigación. Todos los niños parecen tener menos de 5 años”.

Los niños fueron descubiertos por su abuela, según Los Angeles Times.

Uno de los niños fue descrito como un “ángel perfecto”

Elizabeth Cuevas, una vecina, le dijo a The Times que uno de los pequeños era una “niña dulce”, que una vez pidió acariciar a su perro.

Sidewalk along apartments on 8000 block of Reseda Blvd. blocked as police investigate deaths of three children. #reseda pic.twitter.com/CZ3O8QM0tA — Ryan Carter (@ryinie) April 10, 2021

“Ella era un angelito perfecto”, dijo la mujer. “Ella era preciosa más allá de lo que se pueda imaginar”.

La vecina agregó al Times que creía que los otros 2 niños eran varoncitos. Ella pensaba que los niños eran amados, antes del crimen.

Los asesinatos ocurrieron en Reseda, que es un barrio del Valle de San Fernando. El motivo aún no está claro.

