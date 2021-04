Padre apuñaló con destornillador a hijo parapléjico de 6 años: Tyree Scott

En un crimen que tiene horrorizados a los fiscales que llevan el caso, un hombre identificado como Tyree Scott ha sido acusado este martes de apuñalar con un destornillador a su propio hijo, un niño de 6 años en estado tetrapléjico, llamado Zahir.

La acusación formal fue presentada este 6 de abril por la Fiscalía del condado de El Bronx, donde se aseguró que el hombre de 30 años le atravesó el corazón al niño con el destornillador.

La noticia fue revelada por el periódico neoyorquino El Diario, que mencionó que precisamente el mismo hombre, Tyree Scott, había sido reconocido por el periódico New York Times en 2019 como un padre ejemplar y abnegado en el cuidado de su niño con condiciones especiales.

Bronx dad accused of stabbing special needs son with screwdriver https://t.co/lNBSbZrGQU pic.twitter.com/F9dJTsAF8K

— New York Post Metro (@nypmetro) February 3, 2021