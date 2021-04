Madison McDonald dijo que asfixió a sus dos niñas “para protegerlas”

Madison McDonald es la madre de Texas que entró a una estación de policía el 5 de abril y confesó que había matado a sus dos hijas pequeñas.

El Departamento de Policía de Irving dijo que McDonald fue arrestada y acusada de homicidio capital.

El portavoz de la policía, Robert Reeves, identificó a las dos niñas como Lillian Mae McDonald, quien habría cumplido 2 años en mayo, y Archer Hammond, de 6 años.

Esto es lo que necesita saber:

McDonald admitió que asfixió a sus hijas

McDonald llegó al Departamento de Policía de Irving el 5 de abril alrededor de las 10 p.m. El oficial Reeves explicó durante una conferencia de prensa, que WFAA-TV puso a disposición en YouTube, que nadie trabaja en la recepción por la noche. Pero hay un teléfono en el vestíbulo que la gente puede usar para pedir ayuda.

Irving police give details on case involving woman who allegedly killed her two daughters MondayIrving police said 30-year-old Madison McDonald killed her two daughters, ages 1 and 6, Monday at the 700 block of Cowboys Parkway.

Reeves dijo que McDonald usó el teléfono del vestíbulo para marcar el 911 y le dijo al operador que ella había matado a sus dos hijas. Describió su comportamiento como “muy tranquilo” mientras todo esto se desarrollaba.

Reeves explicó que los oficiales respondieron de inmediato a la casa de McDonald’s en los apartamentos Anthem, ubicados en Cowboys Parkway. Después de abrir la puerta a la fuerza, con la ayuda del Departamento de Bomberos de Irving, encontraron a las dos niñas muertas dentro del apartamento.

McDonald afirmó que ella había asfixiado a las niñas. Pero la policía dijo que la oficina del médico forense determinaría la causa de la muerte.

McDonald afirmó que las niñas estaban siendo abusadas y ella las “eliminó” para “protegerlas”, según la declaración jurada

Cuando se le preguntó por el motivo de los asesinatos, Reeves no especuló. Dijo a los periodistas que están trabajando para determinar un motivo, pero agregó: “No habrá una definición o razón que justifique el asesinato de dos niñas pequeñas”.

Pero según una declaración jurada de causa probable obtenida por las estaciones de televisión locales KXAS-TV y KTVT-TV, McDonald sugirió a los investigadores que sentía que estaba “protegiendo” a sus hijas al acabar con sus vidas. Explicó que las sedó y los metió en sus camas antes de asfixiarlas.

Irving Mother Accused Of Murdering Her 2 ChildrenThe Irving Police Department said Madison McDonald, 30, confessed to killing her 1- and 6-year-old daughters.

McDonald afirmó que sus hijas estaban “siendo abusadas”, informaron los medios. Hizo hincapié en que “haría cualquier cosa para protegerlas” y eso incluyó el paso drástico de “eliminarlas”. Heavy se ha comunicado con el Departamento de Policía de Irving para obtener una copia de la declaración jurada.

La policía dijo que habían sido llamados a la casa de McDonald’s antes y que los servicios de protección infantil estaban al tanto de la familia

Attached is a media release about the arrest of Madison McDonald for the murder of her two daughters. She is currently in the Irving City Jail charged with two counts of Capital Murder of Person Under/10 years of age with no bail. pic.twitter.com/ZZV74BhttB — Irving Police Dept. (@IrvingPD) April 6, 2021

McDonald vivía en el apartamento de Cowboys Parkway sola con sus dos hijas. El oficial Reeves dijo que no hubo testigos del crimen y aclaró que McDonald era el único adulto que vivía en la casa. Los registros judiciales del condado de Dallas sugieren que McDonald solicitó el divorcio en septiembre de 2020.

Reeves reveló durante la conferencia de prensa del 6 de abril que los oficiales habían respondido a la casa de McDonald’s en el pasado. Pero se negó a compartir detalles sobre el motivo de esas llamadas, debido a los protocolos de privacidad.

KDFW-TV informó que los Servicios de Protección Infantil confirmaron que la agencia tiene un “historial con la familia”. No se revelaron otros detalles.

No está claro cuántas veces la policía había estado en la casa de McDonald’s. Pero Reeves agregó que la cantidad de llamadas por violencia doméstica había aumentado en medio de la pandemia del coronavirus. Hizo hincapié en que si alguien está al tanto de una situación peligrosa o sospecha de violencia, debe “ser un defensor” y llamar a la policía.

McDonald está acusada de homicidio capital y podría enfrentarse a cadena perpetua o incluso a la pena de muerte

McDonald fue ingresada en la cárcel de Irving City y se le negó la fianza. Reeves dijo que la trasladarían a la cárcel del condado de Dallas a medida que avance el caso. Al momento de escribir este artículo, no estaba claro si McDonald tenía un abogado que pudiera hablar en su nombre.

Los registros de la reclusa muestran que enfrenta cargos de homicidio capital con una designación especial, porque las víctimas eran menores de 10 años.

En Texas, el asesinato capital conlleva una posible pena de muerte si el acusado es declarado culpable. Los fiscales también pueden perseguir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero el estado no permite la pena de muerte si se determina que el acusado tiene una discapacidad mental o está legalmente incapacitado.

El padre de la niña más pequeña le dijo a un periodista local que está “desconsolado” y “consternado”.

El ex marido de McDonald’s le dijo a WFAA-TV que está desconsolado por la pérdida de su hija, Lillian Mae McDonald. No quiso hablar en cámara, pero le dijo al reportero que toda la familia estaba conmocionada por el asesinato de las “dos dulces niñas”.

Un amigo de la familia lanzó una campaña de GoFundMe para ayudar a cubrir los costos del funeral de la niña menor. La página dice: “Si eres amigo de Chris, sabes que sus hijas son la luz de su vida. Lilian era su hija menor y adoraba a su papá. Cuando Chris entraba en la habitación, se pudo ver la luz y el amor que sentía por Lilian. En cada interacción, Lillian estaba sonriendo, riendo y jugando con su papá”, agregaron.

