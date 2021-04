Mujer de Texas mató a sus dos hijas: Madison McDonald

Una mujer de Texas, identificada como Madison McDonald, de 30 años, fue arrestada y enfrenta dos cargos de homicidio capital tras haber confesado que mató a sus dos hijas.

WFAA reveló que McDonald confesó el asesinato de sus hijas desde una llamada telefónica que realizó al 911 desde el Departamento de Policía de Irving en Texas en horas de la noche del pasado lunes, 4 de abril.

El medio de comunicación agregó que las menores perdieron la vida después de ser sedadas y asfixiadas por su propia madre.

People destacó que la mujer se encontraba “calmada” cuando los agentes policiales se acercaron a ella despues de que confesó el crimen a través de una llamada telefónica con el 911 desde el lobby del Departamento de Policía de Irving.

NBC DFW detalló que las niñas fueron encontradas sin vida en el interior de una vivienda ubicada en las inmediaciones de Cowboys Parkway en Irving, Texas.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades policiales como Lillian Mae McDonald, de 1 año, y Archer Hammond, de 6 años.

This is 30-year-old Madison McDonald in the @IrvingPD lobby last night. Investigators say she used the phone to call 911 and confessed that she allegedly killed her 1yr old and 6yr old daughters. The suspect was in the lobby nearly 10 mins before calling 911 @FOX4 pic.twitter.com/ObzuFQp8bh

— Steven Dial (@StevenDialFox4) April 6, 2021