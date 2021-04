Hombre de NY mató a su exmujer y a sus dos hijas y se suicidó: Sobrevivió una niña

En un hecho que tiene conmocionados a los vecinos de un complejo de viviendas públicas de NYCHA en la ciudad de Nueva York, un hombre protagonizó un acto violento en el que mató a su exmujer, a las dos hijas de ella y luego se suicidió.

Así lo reveló el periódico New York Post, donde se aseguró que el lamentable asesinato-suicidio ocurrió en el condado de Brooklyn el lunes antes de la media noche.

El horrendo crimen tuvo lugar en un apartamento del cuarto piso en las viviendas de NYCHA conocidas como Van Dyke Houses, en Sutter Avenue, vecindario de Brownsville.

