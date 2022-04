Matan a estudiante latina de 16 años al salir de la escuela en NY: Angellyh Yambo

La violencia con armas de fuego en la ciudad de Nueva York sigue siendo uno de los grandes problemas de seguridad pública, y esta vez, una estudiante latina, de apenas 16 años de edad, se convirtió en la víctima mortal más reciente.

Angellyh Yambo, fue alcanzada por una bala el viernes en la tarde, a eso de la 1:45, cuando acababa de salir de la escuela secundaria “University Prep Charter”, en el condado de El Bronx, vecindario de Mott Haven.

Así lo reportó la policía del NYPD, según diferentes medios neoyorquinos como el noticiero CBS New York, donde se aseguró que la estudiante, una alumna destacada de su secundaria, murió cuando un joven, identificado como Jerimiah Ryan, de 17 años, disparó un arma que llevaba.





Play



NYPD announces arrest of 17-year-old Jeremiah Ryan in deadly shooting near Bronx school Ryan was charged with the murder of 16-year-old Angellyh Yambo and the attempted murders of two other teens, the NYPD commissioner said. 2022-04-09T17:22:56Z

La policía reveló que en el incidente las balas alcanzaron a una alumna de 16 años y un alumno de 17 años, quienes resultaron heridos, pero se encuentran en condición estable

De acuerdo a las primeras versiones de la policía, como informó en el noticiero PIX11, el sospechoso de haber cometido el crimen, disparó por lo menos seis balas con su arma, tras comenzar a discutir a gritos con unos jóvenes, a la altura de la avenida St. Ann’s Avenue, de El Bronx, pero se advirtió que ni la joven muerta ni los heridos eran su objetivo de ataque.

Las balas que causaron la tragedia fueron catalogadas por la policía como balas pérdidas.





Play



Family speaks out after 16-year-old girl killed in Bronx shooting Police have arrested a suspect in connection to the shooting that killed 16-year-old Angellyh Yambo in the Bronx. Her aunt spoke to PIX11 News moments after the arrest was made in the shooting Saturday morning. 2022-04-09T21:42:05Z

La policía reportó que tras el incidente, fueron hallados en el lugar de los hechos seis casquillos de bala, justo en la avenida Saint Ann’s con la calle 156 East.

La Uniformada reveló además que las víctimas no se conocían entre ellas ni tampoco al agresor.

El adolescente arrestado, quien ya compareció a su primera audiencia judicial, está acusado de los delitos de asesinato, intento de asesinato y posesión criminal de un arma y este lunes deberá volver nuevamente a los estrados.

El nuevo hecho de violencia armada se da en la ciudad de Nueva York en momentos en que datos del NYPD revelan que los tiroteos aumentaron en 16.2% en el último mes.

En marzo se reportaron 332 víctimas de violencia de armas, con un lamentable y preocupante promedio de casi cuatro personas baleadas por día.

PIX 11 destacó con inquietud que cada vez más jóvenes están siendo víctimas de actos volentos con armas de fuego.

El citado medio mencionó además que en el lugar de la tragedia se levantó una especie de memorial de recordación por la jovencita que murió, hasta donde familiares y vecinos han acudido a manifestar su pesar y preocupación.

“Espero que esta violencia se detenga porque las armas nos están destruyendo a todos”, comentó una mujer citada por el noticiero que acudió al sitio a llevar flores.