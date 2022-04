Hallan 3 cadáveres de una familia en casa de California: Llevaban un año allí

Las autoridades de California se encontraron con un macabro hallazgo tras acudir a una residencia localizada en la localidad de Irvine, en el condado de Orange County, cerca de Los Ángeles, que está siendo materia de investigación.

La policía acudió hasta la vivienda y encontró tres cuerpos en estado de descomposición, que de acuerdo a los primeros indicios, llevaban allí al menos un año.

Así lo reportó el noticiero FOX 11, donde se dio a conocer que el caso está siendo investigado como un presunto homicidio-suicidio.

El citado medio aseguró que la policía llegó el miércoles hasta el inmueble, localizado en el 58 Riverboat, de Irvine, alrededor de las 10:30 a.m. en lo que fue una diligencia de control de bienestar.

En su informe, la policía insistió en que el estado de los cadáveres era elevado: “tres cuerpos severamente descompuestos”, dijeron.

La policía describió a las personas halladas como un padre de familia, una madre y su hijo adulto.

Hasta el momento se desconocen datos precisos sobre las víctimas, pero se aseguró que fueron familiares extranjeros que no habían vuelto a tener información sobre ellos, quienes dieron parte a las autoridades manifestando su preocupación.

“Los miembros de la familia extendida de los residentes de la casa informaron a las autoridades canadienses que no habían podido comunicarse con los residentes durante más de un año y estaban preocupados”, dijo la policía.

Sobre el hallazgo que hizo la policía, la Uniformada aseguró: “Los oficiales que respondieron ingresaron a la casa y descubrieron tres cuerpos severamente descompuestos en el interior que parecían ser adultos”.





De acuerdo al NY Post, la policía mencionó además que hasta el momento no hay señales que hagan pensar que en la muerte de la familia hubo manos criminales, pues la entrada del inmueble no tenía signos de haber sido forzada.

Asimismo, en su reporte, la policía dijo que habían hallado elementos para determinar que hubo un “incidente doméstico que resultó en un asesinato-suicidio”.

Por ahora la policía no está buscando a ningún sospechoso, pues las evidencias básicas presumen que se trató de un homicidio-suicidio.

Sin embargo, la policía pidió información al público para ayudar a esclarecer la manera en que los tres miembros de la familia murieron.

“Cualquier persona con información debe llamar a los detectives al (949) 724-7168”, dijo la policía.