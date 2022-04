[Video]: Mujer en una Hummer embistió violentamente a policías en Connecticut

Hannah Casperson es una mujer de Connecticut arrestada después de que la policía dijera que estrelló un Hummer contra varios vehículos policiales durante una persecución en Waterbury y Monroe.

El video salvaje, que puedes ver aquí, muestra el comienzo de la persecución en Waterbury. El video de la cámara corporal de un oficial de Waterbury, evidencia a Casperson conduciendo la Hummer contra la camioneta del oficial, que había usado para bloquear el final de una vía sin salida, el domingo 3 de abril de 2022.

Casperson era buscada por robo y cargos de hurto y violación de la libertad condicional, dijeron funcionarios en una conferencia de prensa el 4 de abril.

Según la policía, Casperson, de 25 años, de Brookfield, luego huyó del oficial y fue perseguida hasta Monroe. Durante la persecución, Casperson chocó contra varios vehículos policiales de Waterbury y Monroe. Siete oficiales resultaron heridos, ninguno con heridas potencialmente mortales, y Casperson también resultó herida cuando se estrelló.

Casperson enfrenta varios cargos nuevos, además del cargo por el que la buscaban antes de la persecución, dijeron las autoridades. No quedó claro de inmediato si Casperson contrató a un abogado que pudiera hacer comentarios a su nombre. La policía dijo que la Hummer es propiedad de uno de los miembros de la familia de Casperson.





Waterbury Police Cruiser Being Rammed by Fleeing Suspect Hannah Casperson On 4-3-22 at 8:43 AM, WPD received information of the location of a vehicle and female suspect wanted in connection with recent criminal activity. Officers responded to the area of Rutledge ST and East Main ST and located a white Hummer with a female occupant, identified as “Hannah Casperson” (25 Years Old). Officers attempted to… 2022-04-04T17:55:58Z

El jefe de policía de Waterbury, Fernando C. Spagnolo, dijo en una conferencia de prensa: “Esta es una situación terrible con la que tuvimos que lidiar con ella en el departamento de policía. Creo que todos los oficiales involucrados hicieron un trabajo espectacular. Como puede verse en las imágenes de la cámara corporal, llegó un momento en el que la vida de ese oficial estuvo en peligro, temió por su vida, sacó su arma y tuvo la fortaleza y la resistencia para no usar fuerza física letal. Aunque se enfrentó a una fuerza física letal y felicito las acciones de ese oficial”.

El oficial de policía de Waterbury les dijo a los operadores antes de que la Hummer atravesara su SUV, que la calle estaba “bloqueada” y que “no había salida”.

La policía dijo en un comunicado de prensa que el incidente ocurrió el 3 de abril de 2022, alrededor de las 8:45 a. m. en el área de Rutledge Street y East Main Street. Otro video filmado por un transeúnte también muestra el incidente en Waterbury.





Brookfield woman recovering after crashing Hummer in Waterbury, fleeing from police 25-year-old Hannah Casperson is recovering at a hospital in Bridgeport after crashing the white Hummer she was driving while fleeing from police. 2022-04-04T21:20:06Z

El video publicado por la policía de Waterbury muestra a un oficial no identificado, que según las autoridades se detuvo para hablar con Casperson sobre los recientes robos en la ciudad, caminando hacia la Hummer de Casperson. En el video, se puede escuchar al oficial diciendo: “Tengo la calle bloqueada. No hay salida”. También se puede escuchar al oficial diciéndole a Casperson que la calle estaba bloqueada. En el video, el oficial intenta abrir la puerta de la Hummer H2 blanca y se puede escuchar las llantas girando antes de que la conductora, identificada por la policía como Casperson, saliera del callejón sin salida.

Mientras el oficial corre tras la Hummer, se le puede escuchar diciéndoles a los despachadores: “Ella se está escapando, pero está bloqueada… Está golpeando mi patrulla, oh Dios mío. Está embistiendo mi patrulla en Rutledge. Luego, el oficial le grita a Casperson: “¡Detente, no tienes adónde ir! ¡Detente!” Luego levanta su arma hacia la Hummer mientras ella retrocede y acelera hacia la parte delantera de la camioneta de la policía. Los transeúntes en una tienda cercana observaron cómo el oficial continúa gritando que la Hummer se detenga mientras le apunta con su arma. Casperson luego retrocede la Hummer y acelera.

HAPPENING TODAY: Waterbury police are expected to release more information about Hannah Casperson, the suspect in a multi-town chase that sent 7 officers to the hospital. The incident began in Waterbury and ended in Monroe when Casperson crashed her white Hummer. @News12CT pic.twitter.com/aZdp4q0IZV — Marissa Alter (@MarissaAlter) April 4, 2022

La policía dijo: “Los oficiales intentaron ponerse en contacto con Casperson, que estaba en el asiento del conductor del vehículo cuando ella aceleró su vehículo y chocó con la patrulla de la policía antes de huir del área y golpear a otra patrulla de la policía en Brass Mill Drive y East Main, antes de entrar en Interestatal 1-84 en dirección oeste”.

El comunicado de prensa de la policía agregó: “Casperson luego perdió el control del vehículo y golpeó un poste telefónico en el área de Wheeler Rd y Monroe Turnpike (Ruta 111) en Monroe, CT. Los oficiales de WPD detuvieron a Casperson bajo custodia policial en este lugar y la transportaron en ambulancia al Centro Médico St. Vincent en Bridgeport. Casperson tiene varias órdenes de arresto pendientes y cargos adicionales pendientes. Este incidente es una investigación activa que involucra a múltiples agencias”.

Hannah Casperson fue acusada de 7 cargos de agresión a un oficial de policía, peligro imprudente y varios otros cargos y está detenida con una fianza de $750,000

La persecución terminó alrededor de las 9:20 a.m. en Monroe, dijo el departamento de policía de esa ciudad en un comunicado de prensa.

Según la policía, Hannah Casperson ha sido acusada de siete cargos de agresión a un oficial de seguridad pública, tres cargos de intento criminal de agresión a un oficial de seguridad pública, imprudencia temeraria en primer grado, interferir con un oficial, no asegurar un vehículo privado, posesión de parafernalia de drogas, no obedecer una señal de alto, señal de giro incorrecta, no conducir en el carril correcto, evadir la responsabilidad, involucrar a la policía en una persecución, conducir de manera imprudente y viajar irrazonablemente rápido.

Según la policía de Monroe, Casperson está detenida con una fianza de $750,000. Fue procesada en el Hospital St. Vincent en Bridgeport.

Siete policías de Waterbury resultaron heridos y siete vehículos policiales de Waterbury resultaron dañados, dijo la policía de Monroe. Según la policía, Casperson escapó de la Hummer a pie después de chocar contra un poste de teléfono antes de que los oficiales de Waterbury la detuvieran.

