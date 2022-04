El polémico comentario que Trump le dijo a un hombre gay que lo apoya: [Video]

No cabe duda que el presidente Donald Trump no termina de salir de una para meterse en otra.

Y esta vez la controversia alrededor del expresidente de Estados Unidos está girando alrededor de un comentario que hizo a uno de sus simpatizantes del grupo “Gays for Trump”, que reúne a personas LGBTQ que apoyan al republicano.

El hecho ocurrió en medio de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), de febrero pasado en The Rosen Shingle Creek, en Orlando, Florida, pero el video apenas salió a la luz, y en él se escucha a un seguidor que en medio de la multitud gritó “gays for Trump”, a lo que el exmandatario respondió con sorpresa diciendo: “tu no pareces gay”.

Trump told a “Gays for Trump” supporter, “You don’t look gay” during a Mar-a-Lago fundraiser event for Michigan Republican John Gibbs. The crowd laughed. pic.twitter.com/JedrScyISz — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) March 31, 2022

Las palabras de Trump además de dejar ver que el mandatario tiene una idea única de cómo las eprsonas gay lucen, para terminar de generar controversia, generó risas entre los asistentes al evento.

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales, donde miles de cibernautas se han manifestado ante la salida de Trump, y algunos hasta aseguran que el expresidente sigue manteniendo estigmas y clichés sobre la comunidad gay.





Play



Donald Trump: escándalos y meteduras de pata en su primer mes en la Casa Blanca Un mes convulso, incluso caótico, "desde que Donald Trump fue investido presidente de Estados Unidos":lavanguardia.com/internacional/20170220/42105464389/primer-mes-donald-trump-escandalo.html el 20 de enero. Los que auguraban que se amansaría al llegar a la Casa Blanca se equivocaron completamente, el presidente electo ha cumplido sus promesas electorales incluso las más inverosímiles. Y comenzó por la más preciada herencia de su… 2017-02-20T16:53:37Z

Esta metida de pata del líder republicano hizo recordar otra que cometió hace varios años, cuando era presidente y en medio de una reunión con jóvenes universitarios, uno de los asistentes de origen asiático le hizo una pregunta y cuando el magnate le preguntó de dónde era y el joven dijo que era estadounidenses, hizo una referencia simlar asegurando que parecía de otro país.

Durante la misma Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), de finales de febrero, otra de las polémicas generadas por Trump se dio cuando habló de Putin y la invasión que Ruisa hizo en Ucrania y allí elogió al mandatario ruso antes de recriminarle su invasión.

Trump destacó que Putin e sun hombre muy inteligente, y se mantuvo en su postura de elogiar antes que criticar al líder ruso.

“Ayer los reporteros me preguntaron si yo creo que el presidente Putin es inteligente. Yo les dije que por supuesto que es inteligente, y me salieron con que era terrible que yo dijera eso. A mí me gusta decir la verdad. Y sí, sí es inteligente”, dijo el expresidente.

“El más inteligente llega a la cima”, comentó además recientemente en un mitin en Georgia a sus simpatizantes. “Eso no funcionó tan bien recientemente en nuestro país. Pero me preguntan, ‘¿Putin es inteligente?’ Sí, Putin fue inteligente. Y en realidad pensé que iba a estar negociando. Dije: ‘Esa es una gran manera de negociar, poner 200,000 soldados en la frontera'”, comentó Trump.