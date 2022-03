Trump asegura que detrás de la invasión a Ucrania hay “mucho amor” de Putin

El expresidente Donald Trump volvió a ponerse en el centro de la polémica, esta vez al hablar sobre la guerra que Rusia comenzó en Ucrania, donde lanzó una frase que dejó impavido a más de un lector.

El exmandatario habló con la cadena Fox News en el programa de Jeanine Pirro, donde aseguró que la invasión de Rusia a Ucrania es un intento de Putin por reconstruir la extinta Unión Soviética, y detrás de ello dijo que hay “mucho amor”.

El comentario de Trump cayó mal entre la opinión pública, pues cibernaútas consideraron que describir el ataque ruso a Ucrania mencionando la frase “mucho amor”, cuando la ofensiva ha dejado más de dos millones de personas desplazadas y cientos de muertes entre soldados y civiles, resulta incomprensible.





Trump pide a Putin que no interfiera en sus elecciones Trump pide a Putin que no interfiera en las elecciones de Estados Unidos. Lo ha dicho en tono de broma tras reunirse durante la cumbre del G-20… MÁS INFORMACIÓN : es.euronews.com/2019/06/28/trump-pide-a-putin-que-no-interfiera-en-sus-elecciones ¡Suscríbete a nuestro canal! youtube.com/c/euronewses?sub_confirmation=1 Euronews Señal en directo: youtube.com/c/euronewses/live 2019-06-28T09:36:36Z

“Dices ¿Cuál es el propósito de esto? Tenía un país. Se podía ver que era un país donde había mucho amor y lo estamos haciendo porque, ya sabes, alguien quiere agrandar su país o quiere volver a ponerlo como estaba, cuando en realidad no estaba funcionando bien”, destacó Trump.

Durante la conversación de Trump con Fox News, el ex mandatario también dijo conocer muy bien a Putin, y de acuerdo a Business Insider, admitió que el mandatario ruso está movido por el ego.

“Tiene un gran ego”, dijo Trump. “Nuevamente, lo conozco muy bien… Entiendo que se ha deshecho de muchos de sus generales”.





Esto dijo Putin cuando comparó a Biden con Trump | Noticias Telemundo Video oficial de Noticias Telemundo. Días antes del primer encuentro en persona entre Biden y Putin, el mandatario ruso recalcó que Trump es "un individuo pintoresco, extraordinario y talentoso", pero a Biden lo califica de una manera muy distinta. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUBSCRIBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Noticias Telemundo es un proveedor líder de noticias para… 2021-06-12T00:43:07Z

Sin embargo, más allá de los comentarios personales sobre lo que habría movido a Putin a invadir Ucrania, Trump advirtió que si el mandatario ruso no logra su cometido, le preocupa que vengan graves errores.

“Se sintió arrinconado (y podría cometer actos de guerra) indescriptibles”, agregó Trump.

El expresidente de Estados Unidos dijo además tener la certeza de que si él fuera el presidente actual de la Unión Americana, el panorama entre Rusia y Ucrania hubiera sido otro, pues no hubiera permitido que la situación escalara a ese nivel.





Trump calls Putin 'genius' and 'savvy' for Ukraine invasion Former President Donald Trump on Tuesday described Russian President Vladimir Putin’s invasion of Ukraine as “genius” and “savvy,” praising his onetime counterpart for a move that has spurred sanctions and universal condemnation from the U.S. government and its trans-Atlantic allies. Read more here: politico.com/news/2022/02/23/trump-putin-ukraine-invasion-00010923 —————————————– Subscribe to our channel! youtube.com/channel/UCgjtvMmHXbutALaw9XzRkAg?view_as=subscriber Check out our video catalog:… 2022-02-23T17:41:30Z

“Como todo el mundo entiende, este horrible desastre nunca hubiera ocurrido si nuestra elección no hubiera sido manipulada y si yo fuera el presidente”, dijo Trump, sin mencionar qué hubiese hecho diferente la actual situación.

Trump ya antes había dicho que considera que Putin e sun hombre muy inteligente y hasta lo definió como un “genio”.





Trump: Putin Is Smart, Our Leaders Are Dumb Donald Trump stands by his praise of Russian President Vladimir Putin, saying "of course he's smart." In a speech Saturday to the Conservative Political Action Conference in Orlando, the former U.S. president said "the real problem is that our leaders are dumb." 2022-02-27T09:48:05Z

“Ayer los reporteros me preguntaron si yo creo que el presidente Putin es inteligente. Yo les dije que por supuesto que es inteligente, y me salieron con que era terrible que yo dijera eso. A mí me gusta decir la verdad. Y sí, sí es inteligente”, dijo Trump hace unas semanas en una reunión con grupos conservadores en Florida.