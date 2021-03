“¿Puedo besarte?”: la foto que mostraría cómo Andrew Cuomo acosó a una mujer

Difunden una foto del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, intentando besar a una joven en una boda en 2019. Anna Ruch es la tercera mujer que denuncia por acoso al político. En diálogo con The New York Times, reveló que Cuomo la tomó de las mejillas y le preguntó: “¿Puedo besarte”?.

Se trata de la tercera denuncia por acoso contra Andrew Cuomo. Los pedidos de renuncia para el gobernador de Nueva York están a la orden del día. Cuomo ve caer en picada su prestigio luego de haber gestionado con solvencia la pandemia de COVID-19 en su estado.

🇺🇸El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo (Dm), acusado por una tercera mujer de insinuaciones sexuales no deseadas. pic.twitter.com/RoPBDvwYjY — Toni Argüelles 🇪🇦 (@vox_tonyargmar) March 2, 2021

Anna Ruch le contó a The New York Times que Cuomo la tomó de la cintura. Cuando ella logró liberarse, el gobernador le comentó que la veía “agresiva”. Luego, el denunciado puso las palmas en las mejillas de la joven y exhibió su deseo de besarla contra su voluntad.

Tres mujeres han denunciado en menos de una semana sendos casos de acoso sexual y comportamiento inapropiado del gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomohttps://t.co/SK8TUXeahF — EL PAÍS América (@elpais_america) March 2, 2021

“Estaba tan confundida, conmocionada y avergonzada. Giré la cabeza y me quedé sin palabras”, expresó Ruch a The New York Times.

El Times indica que el testimonio de Ruch cuenta con pruebas suficientes: además de la foto, hay mensajes de texto que la joven intercambió con un amigo la noche de la boda. En ese diálogo telefónico, ella cuenta lo mismo que le contó al diario.

Andrew Cuomo se siente arrepentido

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, reconoció este domingo que algunos de sus comentarios en el trabajo "pudieron haber sido insensibles o demasiado personales" y que pudieron haberse malinterpretado "como un coqueteo no deseado". https://t.co/oFNa1g1w86 — CNN en Español (@CNNEE) March 2, 2021

De acuerdo a la CNN, el gobernador Andrew Cuomo aseguró que varios de sus comentarios “pudieron haber sido insensibles o demasiado personales» y dijo que estaba «realmente arrepentido”.

Fueron tres las mujeres que denunciaron a Cuomo por acoso sexual. Dos exsecretarias del gobernador y la reciente acusación de Anna Ruch.

Una de sus exsecretarias aseguró que el tres veces elegido gobernador de Nueva York la besó contra su voluntad luego de una reunión informal.

La CNN asegura que Cuomo negó esa acusación. “Sostuvo que nunca tocó o hizo proposiciones a nadie de manera inapropiada. Cuomo negó la acusación de una exasistente que dijo que él la había besado en los labios después de una sesión informativa personal”, expresó el citado medio.

Piden la renuncia de Andrew Cuomo

The circle of enablers are complicit in the abuse. https://t.co/lQkNq1l5Gu — Alessandra Biaggi (@Biaggi4NY) March 2, 2021

La senadora demócrata Alessandra Biaggi pidió la renuncia del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, luego de que tes mujeres lo acusaran por acoso sexual.

Otro de los que pidió que le quiten los poderes a Cuomo fue Bill De Blassio, alcalde de Nueva York.

My statement regarding the latest disturbing allegations against Governor Cuomo: pic.twitter.com/NfZgmJSrUD — Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) February 28, 2021

“La legislatura estatal debe revocar inmediatamente los poderes de emergencia del gobernador. Además, se deben realizar de inmediato dos investigaciones totalmente independientes sobre las muertes en hogares de ancianos y las inquietantes acusaciones de mala conducta personal”, indicó De Blassio en un comunicado.

Abatido por las críticas y las sospechas, Cuomo designó a Letitia James, fiscal general del estado de Nueva York, y a la jueza Janet DiFiore, presidente de la Corte de Apelaciones, para que sean ellas las que designen a los responsables de encabezar la investigación tras las denuncias por acoso.

LEER MÁS: Liza Scott: chica de Alabama vende limonada para financiar sus propias cirugías cerebrales

Sigue a AhoraMismo en Instagram