Liza Scott: chica de Alabama vende limonada para financiar sus propias cirugías cerebrales

Liza Scott es una niña de Alabama que abrió un puesto de limonada para recaudar dinero para las tres cirugías cerebrales que los médicos decidieron que necesitaba después de sufrir una fuerte convulsión. La madre de Scott también inició una campaña de recaudación de fondos en línea para pagar los gastos médicos y el esfuerzo superó con creces las expectativas de la familia.

La historia de Scott ha tenido eco en miles de donantes en todo el país. La página “Lemonade for Liza – Zest for Life w / Brain Surgery” ha recaudado más de $ 250,000. La madre de Scott, Elizabeth Scott, le dijo a WIAT-TV que planean usar los fondos adicionales para ayudar a otras familias necesitadas. La niña de 7 años también tiene la intención de seguir vendiendo limonada después de sus cirugías para continuar recaudando dinero para otros.

Esto es lo que necesita saber:

Come pay us a visit at Savage’s! And Tune in to @CBS_42 for my full story. pic.twitter.com/YtBfgi5gwm

Scott lanzó su puesto de limonada en Savage’s Bakery en Homewood, Alabama, un suburbio de Birmingham. Su abuelo y su madre son dueños de la panadería. Como Scott le explicó a la reportera de WIAT-TV Malique Rankin, los vasos de limonada cuestan 25 centavos cada una. También vendió galletas y bastones de caramelo por $ 1 cada uno.

Scott dijo que lanzó este esfuerzo empresarial porque necesita tres cirugías cerebrales. Al explicar por qué había agregado galletas y bastones de caramelo a su puesto de limonada, Scott le dijo a Rankin: “Me gusta tenerlos extra para asegurarme de tener suficiente dinero para, ya sabes, cirugías”.

Según el medio local, la recaudación de fondos del puesto de limonada de Scott había comenzado a atraer más atención cuando Rankin la entrevistó el 25 de febrero. La campaña en línea había recaudado alrededor de $ 6,000 en ese momento.

Pero la historia de Scott se ha vuelto viral desde entonces. En cuatro días, la recaudación de fondos había recaudado más de 250.000 dólares. WIAT-TV informó que los Scotts también recibieron más de $ 10,000 en efectivo.

La vida de Scott se alteró drásticamente el 30 de enero cuando sufrió una convulsión de gran mal. Según la Clínica Mayo, este tipo de convulsión “causa pérdida del conocimiento y contracciones musculares violentas” y es causada por “actividad eléctrica anormal en todo el cerebro”.

La madre de Scott explicó en la página de recaudación de fondos en línea que la convulsión reveló anomalías en el cerebro de la niña. Elizabeth Scott escribió en la cuenta:

3. Elizabeth Scott ha descrito el apoyo a su hija como “abrumador”

Elizabeth Scott le dijo a WIAT-TV que adquirió un seguro médico adicional para pagar las tres cirugías cerebrales de su hija. Las operaciones se están llevando a cabo en el Boston Children’s Hospital. Dijo que inicialmente la familia esperaba pagar al menos $ 10,000 de su bolsillo para gastos médicos adicionales, costos de viaje y para pagar un hotel en Boston.

Elizabeth Scott inició la recaudación de fondos para cubrir esos costos, pero dijo que nunca esperó que explotara como lo hizo. “Vivo de cheque a cheque como lo hacen muchos estadounidenses. Nunca había tenido tanto dinero para considerar pagar una factura ”, dijo Elizabeth Scott a WIAT-TV. “Ha sido abrumador, pero asombroso. Me ha permitido alejarme de algunas de las emociones … Nunca esperé nada de esto. Estados Unidos es realmente genial”.

La madre de Liza Scott explicó además en la recaudación de fondos en línea que el dinero ayudará a la familia a sobrevivir mientras Liza se recupera después de las cirugías:

I'm getting a JEEP !! Ok, maybe not now of course, but when I can drive !! So many Jeeps came to see me today and it was the most fun ever!! Thank you everyone!! #lemonadeforliza #lizaslemonade https://t.co/Do1BEdy5ZV

— Liza's Lemonade (liza scott) (@lizaslemonade) March 1, 2021