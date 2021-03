Alison Jones: madre de Georgia asesina a su hijo de 7 años y tirotea a su esposo

Otro brutal crimen de un menor ocurrió durante las últimas horas en el condado de Morgan, Georgia, donde Alison Jones fue arrestada por el asesinato de su hijo Maddox, de 7 años, y herir a su actual pareja, según reportaron fuentes policiales.

Fuentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Morgan consignadas por el medio Lake Oconee News explican que Alison Jones, de 36 años, continúa arrestada y acusada de asesinar a Maddox Jones, su hijo de 7 años, con una pistola este lunes por la mañana en la casa donde vivían, situada al 1261 de la Riverwalk Road, en el poblado de Bishop.

En diálogo con la prensa local, el alguacil Robert Markley precisó que Alison Jones también disparó contra Douglas Jones, su esposo y padre del fallecido Maddox, pero aclaran que él resultó ileso.

El medio 11Alive, por su parte, se comunicó con Keith Howard, subjefe de la oficina del alguacil, y confirmó que Douglas fue quien llamó al 911 para solicitar asistencia policial en medio de una disputa doméstica. Eran las 7.20 AM de este lunes 1 de marzo, añade Lake Oconee News.

“Llamó para informar que le habían disparado a su hijo”, subrayó Howard a 11Alive.

Alison Jones, acusada de asesinato, asesinato delito grave y agresión agravada, permanece en prisión y sin fianza fijada mientras los investigadores trabajan en determinar cómo fue el asesinato de Maddox Jones.

El laboratorio de criminalística de GBI ahora realizará una autopsia a Maddox Jones y pruebas balísticas en la escena del crimen, anuncia 11Alive.

Tragic. In Morgan Co., GA, abt 70 miles east of ATL—Sheriff Robt Markley says Alison Jones, 36, shot and killed her 7 yr old son, Maddox Jones, in his bed, and shot at her husband, Douglas Jones, Maddox’s father. The mom is in jail. The GBI here. pic.twitter.com/ju1J9eUTxR

— Jon Shirek (@JonShirek) March 1, 2021