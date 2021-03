Ahmad Al Aliwi Alissa, autor de tiroteo en Colorado, era paranoico según su hermano

El Facebook de Ahmad Al Aliwi Alissa, el sospechoso del tiroteo en Colorado, insinúa paranoia y discusiones sobre su fe musulmana. El joven de 21 años, escribió en las redes sociales que creía que lo habían “pirateado” y “acosado”, debido a su religión, racismo y falsos rumores.

Alissa, de Avarda, fue identificado por las autoridades como el sospechoso del tiroteo en la tienda King Soopers en Boulder, Colorado, ocurrido el 22 de marzo de 2021, y quien mató a 10 personas, incluido el oficial de policía de Boulder Eric Talley. Los documentos judiciales indican que la ola de tiroteos mortales comenzó en otra tienda de comestibles cuando disparó hacia la ventana del automóvil de un hombre y lo persiguió por la calle. Terminó con Alissa rindiéndose de un equipo SWAT y preguntando por su madre.

Le dispararon en la pierna durante un enfrentamiento con la policía y lo llevaron a un hospital local para recibir tratamiento antes de que lo ingresaran en la cárcel del condado de Boulder. Alissa enfrenta 10 cargos de asesinato en primer grado y un cargo de intento de homicidio, según muestra su historial en la cárcel.

Esto es lo que necesita saber:

El perfil de Facebook de Alissa insinúa un estado mental perturbado y sus ex compañeros de clase dijeron que tenía “mal genio”

La página de Facebook de Alissa, que ahora ha sido eliminada, incluye referencias a supuestos ataques y acoso. Insinúa paranoia, y Alissa dijo que creía que su antigua escuela secundaria lo había pirateado. Alissa no había publicado nada desde el 18 de septiembre de 2020.

En marzo de 2019 escribió: “Solo tengo curiosidad por saber cuáles son las leyes sobre la privacidad del teléfono porque creo. mi vieja escuela (al oeste) estaba pirateando mi teléfono. ¿Alguien sabe si puedo hacer algo a través de la ley?”.

Alissa escribió en julio de 2019: “Sí, si estas personas racistas islamófobas dejaran de piratear mi teléfono y me permitieran tener una vida normal, probablemente podría”.

Pasó por Ahmad Al Issa en Facebook, pero las autoridades confirmaron que la ortografía legal era Alissa.

Boulder Shooting Suspect Identified as 21-Year-Old Ahmad Al Aliwi Alissa: PolicePolice have identified a 21-year-old man as the suspect in the killing of 10 people at a Boulder, Colorado, supermarket. He was identified as Ahmad Al Aliwi Alissa of Arvada, Colorado and a prosecutor says he lived most of his life in the U.S. Authorities on Tuesday also identified nine victims after previously identifying a… 2021-03-23T16:35:13Z

Dayton Marvel, un ex compañero de clase en Arvada West High School que también estaba en el equipo de lucha libre de Alissa, le dijo al Denver Post que Alissa era “de mal genio” y que a veces “daba miedo estar cerca”. Una vez amenazó con matar a la gente después de un combate de lucha libre, dijo.

“En su último año, durante las luchas para ver quién llegaba al equipo universitario, en realidad perdió su combate y abandonó el equipo y gritó en la sala de lucha libre que iba a matar a todos”, dijo Marvel. “Nadie le creyó. Nos asustó un poco, pero nadie hizo nada al respecto”.

Otro excompañero de equipo, Ángel Hernández, le dijo al Post que Alissa agredió a otro luchador después del combate.

“(El otro luchador) solo se burlaba de él y decía: ‘Tal vez si fueras un mejor luchador, habrías ganado’. (Alissa) simplemente perdió el control. Comenzó a golpearlo”, dijo Hernández.

El hermano mayor de Alissa, Ali Alissa, le dijo al Daily Beast que creía que su hermano tenía problemas de salud mental. Dijo que Ahmad Alissa a menudo era paranoico y creía que la gente lo seguía.

“Cuando estaba almorzando con mi hermana en un restaurante, dijo: ‘Hay gente en el estacionamiento, me están buscando’. Ella salió y no había nadie. No sabíamos lo que estaba pasando por su cabeza”, dijo Ali Alissa.

Police Identify Boulder Shooting Suspect as Ahmad Al Aliwi Alissa #ShortsPolice have identified a 21-year-old man as the suspect in the killing of 10 people at a Boulder, Colorado, supermarket. #shorts He was identified as Ahmad Al Aliwi Alissa of Arvada, Colorado and a prosecutor says he lived most of his life in the U.S. Authorities on Tuesday also identified nine victims after previously identifying… 2021-03-23T23:51:34Z

Una página de LinkedIn con el nombre de Alissa tenía información limitada. Dijo que asistió a la escuela secundaria Avarda West de 2014 a 2018. No parecía tener una cuenta de Twitter.

Alissa a menudo hablaba sobre su fe musulmana en las redes sociales y dijo que creía que lo atacaban por la islamofobia y el racismo

La publicación de Facebook más reciente de Alissa se compartió desde Muslim Hub.

“El Profeta dijo:” Si un musulmán planta un árbol o siembra semillas y luego un pájaro, o una persona o un animal se lo come, se considera un regalo de caridad”, dice la publicación.

En una publicación donde dijo que lo estaban acosando, escribió que creía que el racismo estaba vinculado.

“Creo que es parte del racismo con seguridad. Pero también creo que alguien difundió rumores sobre mí que son falsos y tal vez lo desencadenó”, escribió.

En marzo de 2019, Alissa compartió una publicación sobre el tiroteo en una mezquita en Christchurch, Nueva Zelanda, y publicó un meme que decía: “Los musulmanes en la mezquita #christchurch no fueron víctimas de un solo tirador. Fueron víctimas de toda la industria de la islamofobia que los vilipendió”.

Sus publicaciones también incluían insultos homofóbicos. En una publicación de julio de 2019, se burló del logotipo de la bandera arcoíris de Microsoft Xbox que usó durante el mes del orgullo, escribiendo, “F ** box pierde PS4 gana” con dos emojis que se ríen y lloran.

Alissa ocasionalmente hablaba sobre política después de las elecciones de 2016.

En septiembre de 2018 compartió una historia sobre Trump y posibles cintas del expresidente usando insultos raciales.

Escribió: “Incluso si publicaran las cintas, su base probablemente organizaría una fiesta para él. Podía hacer cualquier cosa y su base aún lo apoyaría independientemente de lo que diga o haga”.

Ese mismo día compartió una historia sobre el manejo de Trump hacia los refugiados y escribió: “Triunfa como un idiota”.

Esta es la versión original de Heavy.