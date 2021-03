Hombre asesina a niña de 6 años por tapar el toilet: Raymeon Means

Repudio y mucha indignación es lo que ha generado el asesinato de una niña de 6 años de edad, quien perdió la vida a manos de un sujeto de 35 años, quien le disparó, luego de reclamarle a la menor por haber presuntamente tapado el inodoro de un baño, que desbordó el agua de la cisterna.

ABC 12 mencionó que el hecho ocurrió el viernes pasado hacia las 11:30 de la mañana en un apartamento en Pasadena, Texas, hasta donde la policía llegó y se encontró con el cuerpo de la niña, identificada como Laurionne Walker, quien presentaba varios impactos de bala. Tras ser trasladada de emergencia al hospital, no pudieron salvarle la vida y allí fue declarada muerta.

El periódico New York Post mencionó que cerca del lugar de la escena fue arrestado un hombre de 35 años, llamado Raymeon Means, a quien levantaron cargos por asesinato capital de alguien menor de 10 años, como lo indican los registros de la cárcel del condado de Harris, donde fue recluido. El sujeto tiene historial de maltrato a niños.

El Post citó a una fuente policial identificada como Jessica Ramírez, quien dijo: “El inodoro estaba tapado y el agua se derramó, por lo que se desbordó y eso fue lo que lo provocó”.

La niña se encontraba en ese lugar siendo cuidada por la hermana del presunto asesino, quien es amiga muy cercana de la mamá de la víctima, quien había ido a una vigilia en honor a una mujer y tres niños que murieron en un accidente el fin de semana pasado.

Un vecino, identificado como Maurico Álvarez, le dijo a KPRC que el sujeto que disparó contra la menor llamó a su puerta preguntando si había alguna gotera en el techo porque “la niña tapó el inodoro” y tras retirarse empezó una discusión con gritos en el piso de arriba hasta donde el hombre subió corriendo.

El Post describió a Raymeon Mean como un inmigrante de Haití, quien es ciudadano de Estados Unidos.

ABC 13 por su parte informó que Rameon Means compareció ante la corte ayer lunes 22 de marzo, y allí se ordenó que siga encarcelado, sin derecho a fianza, mientras transcurre su juicio.

Durante la audiencia, el acusado pidió permiso para poder hablar, y aunque el juez se lo negó y ordenó permanecer en silencio, de acuerdo al citado medio, el sujeto siguió hablando, por lo que debió ser regresado a su centro de detención y la diligencia se retrasó.

La madre de la niña asesinada, quien estaba afuera de la corte, aseguró estar muy devastada por el terrible hecho, mientras que uno de los tíos de la víctima le dijo al noticiero: “Vine a ver qué puedo ver de este tipo. Es la única razón por la que estoy aquí”.

Tras el impase con el acusado, quien se negó a respetar las normas de la corte y guardar silencio, el propio abogado del sujeto, quien comparecieron a través de ZOOM, dijeron que el hombre era “inmanejable”.

“Quiere usar siempre la boca y este no es el foro, y no puedo controlarlo desde mi oficina. Basándome en mi breve encuentro con él, tengo problemas sobre su competencia, en lugar de proceder en este punto, prefiero retrasar esta audiencia”, pidió el jurista.

