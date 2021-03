Vecino mata a golpes a anciano por hacer ruido: ¿Lo arrestaron?

En un hecho que ha estremecido a los habitantes de la ciudad de Nueva York, este viernes se conoció que un sujeto de 37 años fue señalado presuntamente de haber acabado con la vida de un anciano de 71 años, por una pelea que se generó entre los dos hombres, debido a reclamos por el ruido.

Así lo reveló Pix11, donde se aseguró que unidades de la policía de Nueva York (NYPD) llegaron hasta un edificio localizado en el vecindario de Jamaica, en el condado de Queens, en inmediaciones de la calle 138 con avenida 90 y se encontraron con el cuerpo del anciano con múltiples traumas.

Según el citado medio, y dando crédito a un portavoz del NYPD, el presunto asesino del adulto mayor habría matado a golpes a su víctima, quien residía en el apartamento abajo del suyo. Se presume que todo empezó cuando el hombre de 37 años bajó a reclamarle al anciano por estar haciendo ruido a altas horas de la noche.

#BREAKING: 71-year-old man beat to death by upstairs neighbor in dispute over noise in Queens building, according to the NYPD

What we know: https://t.co/21j9CB54Y3 pic.twitter.com/pEHzFZKDtY

— PIX11 News (@PIX11News) March 19, 2021