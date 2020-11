Madre y hermana de víctima de violencia doméstica matan a agresor en Los Ángeles

A una madre y una hermana se les atribuye haber salvado la vida de su respectiva hija y hermana, después de que el exnovio de la joven irrumpiera en una casa de California donde estaba la mujer, y la atacara.

Según informó el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, el 28 de noviembre, respondieron a una llamada de violencia doméstica, alrededor de las 10 a.m. del sábado por la mañana. Cuando llegaron a la casa, ubicada en South Pasadena, escucharon a las mujeres gritar y encontraron una ventana rota.

Los agentes entraron a la casa por la ventana, según un comunicado de prensa, y una vez dentro encontraron a un “sospechoso blanco de unos 40 años apuñalado y golpeado”.

Man is fatally stabbed with golf club after domestic violence victim's mother, sister come to her aid in South Pasadena, authorities say https://t.co/QjrqebxhRJ

