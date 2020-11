Asesinan a tiros al rapero Tripple Beanz: ¿Quién mató al cantante?

Tripple Beanz, también conocido como Corey Thompson, reconocido en el mundo del rap, originario de Newark, y quien una vez colaboró ​​con Fetty Wap, murió a los 29 años en un tiroteo que tuvo lugar el 27 de noviembre.

CBS New York informó que el tiroteo tuvo lugar a lo largo de Avon Avenue cuando el cantante entraba en su Range Rover negro.

Un videoclip que ha circulado en redes sociales, visto por Heavy muestra a los dos sospechosos regresando a su camioneta y abandonando la escena. El tiroteo tuvo lugar en la tarde.

La noche del 29 de noviembre, se llevó a cabo una vigilia con velas en honor a Thompson, según el informe de CBS New York.

La Oficina del Fiscal del Condado de Essex confirmó que Thompson fue declarado muerto a lo largo de la cuadra 300 de Avon Avenue a la 1:08 p.m. El comunicado de prensa dijo que la investigación está en curso y que no se han realizado arrestos.

El estudio de grabación de Thompson dijo en homenaje que Thompson “siempre vivirá a través de nosotros y su música”.

La página de Instagram del estudio de grabación frecuentado por Thompson, DFG Recording Studio, publicó un tributo al rapero asesinado.

La publicación decía: “No tenemos palabras… Nuestros corazones están sufriendo mucho aquí en DFG”. La publicación continuó describiendo a Thompson como una “superestrella en ciernes”.

La publicación decía que Thompson estaba intentando cambiar su vida en el momento de su muerte. “Este era un hombre que trabajaba y tenía mucho talento. Todo esto es tan jodido”.

El homenaje terminó con las palabras: “Te amamos y tu legado vivirá para siempre a través de nosotros y de tu música”. DFG cuenta con Fetty Wap y Blac Youngsta entre los artistas que graban regularmente en sus estudios.

Thompson publicó un clip de su nuevo sencillo en Instagram el día de su muerte

El 27 de noviembre, Thompson publicó un clip de su nuevo sencillo en Instagram. El rapero Hocus 45th, con sede en el Bronx, publicó un comentario en el video después de la muerte de Thompson que decía: “Maldita sea esta mier.., demasiado fuerte. Q.E.P.D.”.

El comediante Darius DK comentó: “Mi b por no vincularme contigo en atl. Mi amigo, descansa en paz. Mier… 2020”. Fetty Wap comentó con una docena de emojis de corazones rotos. Fetty Wap rindió más homenaje en sus historias de Instagram.

Un comunicado de prensa que promocionaba a Thompson describía que raperos como Jadakiss y Lil Durk influyeron en su carrera. El comunicado de prensa decía que Thompson comenzó su carrera musical a los 13 años. El comunicado decía que Thompson debía lanzar un nuevo proyecto titulado “Hustle & Motivate”, un proyecto que se inspiró en la muerte del rapero Nipsey Hussle, en marzo de 2019.

Fetty Wap y Thompson eran “amigos desde hace mucho tiempo”

Según su perfil de Spotify, Thompson había colaborado con su “amigo de toda la vida” Fetty Wap. La biografía dice que Thompson había “tomado por sorpresa a la industria de la música con su inexplicable talento”. El último sencillo de Thompson, “Dumb S ***”, se ha reproducido más de 6,000 veces.

En una de sus últimas publicaciones de Instagram, Thompson rindió homenaje a la canción de Fetty Wap, “Trap Queen”, que obtuvo la certificación como single de venta de diamantes.

En la publicación, Thompson describió a Fetty Wap como “uno de los negros más reales que conozco”. Thompson también escribió: “¡Nunca tuve que pedir ayuda! ¡¡Siempre hiciste una mier.. desde el corazón !! ¡¡Ni…. me dijo, hermano que no es un regalo para ti, eres hermano mío !!”.

Fetty Wap y Thompson grabaron juntos la canción “Let’s Get It” en julio de 2020. La muerte de Thompson se produce poco más de un mes después de que el hermano de Fetty Wap, Twyshon Depew, fuera asesinado a tiros en Paterson, Nueva Jersey. Depew tenía 26 años.

TRIPPLE BEANZ FEATURING FETTY WAP (LETS GET IT)Tripple beanz teamed up with fetty wap for the Jersey street anthem let’s get it!! Follow on Instagram @tripplebeanz25 @FettyWap1738 @dfgrecordingstudios @1738_Music 2020-07-18T17:10:33Z

Thompson publicó en su página de Instagram el 17 de noviembre un post en el que decía que “el pequeño n***** no sabe qué es un gángster”. Thompson escribió: “Gangster es vivir y mantener a tu familia. El dinero no “te hace real”. Thompson agregó: “¡Nunca subestimes al enemigo! ¡Todos tienen armas ahora!”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.