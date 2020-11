Murió el rapero Lil Yase: ¿Cómo murió el joven cantante de 25 años?

El rapero Lil Yase, cuyo nombre real era Mark Antonyyo Alexander, murió según informaron varios de los mensajes y publicaciones de sus amigos en Instagram. El cantante Tenía 25 años.

Heavy se ha acercado a su sello discográfico para solicitar comentarios sobre la muerte del cantante, y aunque no se ha confirmado la causa del deceso, han sido muchos los amigos del joven que han manifestado su pesar en redes sociales con mensajes de descanse en paz en la página oficial de Instagram de Yase.

Figuras como Derek King, Slimmy B., Einer Bankz y el director Jeremiah Messiah, se han referido al fallecimiento del rapero. Este último compartió su propio video de Instagram con la leyenda: “Nunca olvidaré los tiempos, hermano @yasemoney600 ¡Que el Altísimo resucite tu alma!”.

Messiah escribió en otra publicación: “Descansa en paz uno de los tipos más divertidos y geniales que he conocido”. “Él era diferente pero era él mismo y siempre miraba hacia afuera y me daba más dinero del que pedí por grabar o algo así. Y se ofreció a comprarme una computadora portátil nueva cuando me golpearon. ¡Mi n…. por siempre uno de verdad!”.

Originario de Sunnydale, California, un vecindario ubicado en San Francisco, Yase comenzó su carrera de rap a los 18 años, cuando empezó a hacer sus propios videos con sus canciones, según AllMusic.com. El joven empezó a ganar atención nacional después de lanzar el sencillo “Get It In”, al que siguió con una serie de canciones populares como “Bum B ****”, “Furl” y “Worst Way”.

Yase lanzó su primer mixtape en 2016, titulado “From the Block to Alot”, y en 2017, trabajó con el rapero G-Val para lanzar un mixtape colaborativo, “What a Time 2 Grind”. En diciembre de 2019, lanzó su primer álbum, “Sorry for the Heat”, y su último disco, “Kobe”, fue lanzado en julio de 2020.

Yase ayudó a impulsar al rapero Yatta como uno de los “5 raperos del área de la bahía que se debe conocer”.

En 2018, Fader publicó un artículo sobre los cinco raperos más prometedores de San Francisco, una lista que incluía a Yatta, quien aparece en el exitoso sencillo de 2015 de Yase, “Get It In”. La re-mezcla de 2016 de la canción con G-Val, Lil Blood, Nef the Pharaoh y Mozzy, obtuvo más de 3.3 millones de visitas en YouTube.

El dúo también colaboró ​​en la canción “Foolin” con DJ Spunks y “Bum B ****”. Para aquellos que se preguntan por qué Yase siguió creciendo en popularidad mientras la carrera de Yatta parecía estancarse, Tyrese Johnson de Fader explicó:

“Debido a una serie de períodos en la cárcel, Yatta nunca pudo capitalizar completamente el impulso del disco. Incluso hoy en día, el rapero, cuya expresión aguda y agresiva ha sido imitada y reutilizada en canciones por otros artistas locales, se sienta en una celda de prisión cumpliendo una fuerte sentencia. Eso no ha impedido que el célebre maestro de ceremonias se relacione con los fanáticos a través de estilos libres en Instagram, singles y artículos invitados, grabados detrás de las paredes… Hasta que regrese a las calles y al estudio, los fanáticos han pedido firmemente su liberación con el hashtag y frase, “#FreeYatta hasta que esté de regreso”.

Yase lanzó su video musical “Big One” una semana antes de su muerte

Con NHL Reesey4, Yase lanzó el video musical oficial de la canción, “Big One”, el 17 de noviembre, que fue producido por su compañía 420 Highway Productions. Si bien la canción no fue boom de inmediato, los comentarios de los fanáticos en la página oficial de YouTube del video cuestionaron por qué. Una mujer escribió: “Esta canción debería hacer números. Siempre la repito todos los días”.

Justo un día antes de su muerte, Yase les deseó a todos un “Feliz Día de Acción de Gracias” en Instagram, donde tenía 110.000 seguidores.



