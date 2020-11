Muere estilista Angel Marie Cobb en accidente contra estatua cerca del Niágara: ¿Cómo pasó?: [Fotos]

El Día de Acción de Gracias se convirtió en tragedia para la familia de la estilista Angel Marie Cobb, quien perdió la vida en medio de un accidente en la ciudad de Búfalo, al norte de Nueva York, según reportaron autoridades este viernes.

La noticia fue reportada por Buffalo News, que en su sitio online reveló que la mujer de 34 años, viajaba como pasajero en una minivan, que al parecer conducía a exceso de velocidad, cuando el conductor perdió el control del vehículo y terminó estrellándose contra uno de los monumentos más reconocidos de esa localidad.

El automotor se salió de la vía, y fue a parar directamente contra la estatua McKinley, que según reportó también el periódico neoyorquino El Diario, está en una placita pública en Búfalo.

El accidente ocurrió a las 7:30 de la mañana del jueves y según Buffalo News, fue tal el impacto del vehículo cuando se salió de la Avenida Delaware, que a su paso rompió plaquetas de mármol muy sólidas.

A través de un comunicado, familiares y amigos de la estilista, quien era reconocida por manjer su salón Excuria Salon & Spa, además de la agencia de representación de talentos Casting Buffalo, se mostraron muy adoloridos por la pérdida y describieron a Marie Cobb como “una talentosa estilista y una madre devota, que utilizó su talento tanto en la silla del salón como en los decorados de películas locales”.

Buffalo PD remain on the scene of a fatal accident in which a driver went airborne and landed on top of McKinley Monument in Niagara. Square. One other person was take to the hospital. Their condition is unknown. Buffalo FD had to extricate both victims from the vehicle. pic.twitter.com/2lfi5whsc7

— FBNY (@FBNY_WNY) November 26, 2020