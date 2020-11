Apuñalamiento masivo en una iglesia en California: ¿Cuántas víctimas hay? [VIDEO]

Las autoridades policiales de California informaron de un incidente de apuñalamiento masivo ocurrido la noche del 22 de noviembre en una iglesia en la ciudad de San José, en California.

La policía aseguró anoche en su cuenta de Twitter que “las unidades se encuentran actualmente en la escena de un posible apuñalamiento en la Iglesia Bautista Grace, ubicada en el 484 E, San Fernando St. Esta es una escena activa, eviten el área”.

La noticia se conoció en la noche. La iglesia está ubicada cerca del campus de la Universidad Estatal de San José.

#Breaking : stabbing reported inside the Grace Baptist Church in San Jose, #California. #sanjose#BREAKING – 2 people are dead and others are "seriously wounded" in a stabbing at a church in San Jose according to the cities mayor. #BREAKING | Two people killed, others seriously injured in stabbing attack at church in #SanJose, California . #BREAKING: Multiple people stabbing reported inside the Grace Baptist Church in San Jose,… 2020-11-23T06:44:28Z

“Podemos confirmar que tenemos múltiples víctimas de apuñalamientos; algunos con lesiones potencialmente mortales. Daremos más actualizaciones cuando estén disponibles”, agregó la Uniformada de San José en su reporte oficial.

Units are currently at the scene of a possible stabbing at the Grace Baptist Church located at 484 E San Fernando St. This is an active scene, please avoid the area. pic.twitter.com/0oTioeIqEE — San Jose Police Media Relations (@SJPD_PIO) November 23, 2020

La policía agregó: “Para los medios: actualizaremos esto cuando podamos, nada más para compartir en este momento”.

Esto es lo que necesita saber:

Dos personas murieron en el ataque

KRON4 informó que dos personas murieron en el ataque y varias personas fueron apuñaladas. El informe de las dos muertes llegó del alcalde de San José a la estación de televisión. No está claro el número exacto de personas apuñaladas y las condiciones de otras de las víctimas.

#BREAKING: Police are responding to the Grace Baptist Church in #SanJose where multiple people have been stabbed, according to authorities https://t.co/a4oZjTPSWR — KRON4 News (@kron4news) November 23, 2020

Silicon Valley Scanners escribió en Twitter: “Incidente de apuñalamiento con múltiples víctimas en San José. Los Bomberos, el EMS y PD del condado respondieron a múltiples informes de varias personas apuñaladas en Grace Baptist Church”.

#BREAKING San Jose Police confirm “mass stabbing” at Grace Baptist Church on East San Fernando St. across from SJ State. Scanner reports indicate at least 5 stabbed, with at least one person deceased. Multiple “life-threatening” injuries. 🎥: @SpartanDaily pic.twitter.com/piGs2s53LC — Eric Wasserman 🦆 "WASS" (@EricWasserman1) November 23, 2020

Sin embargo, hasta ahora la policía no ha revelado el estado de las víctimas, ni las identidades de las personas que presuntamente fallecieron. Tampoco han revelado el nombre ni el motivo que llevó al sospechoso a hacer el ataque. Tampoco está claro si el sospechoso seguía prófugo.

NBC aseguró que fuentes policiales explicaron que al momento del ataque no había ningún servicio religioso en la iglesia, pero estaba concurrida, debido a que había varias personas desamparadas allí, tratando de resguardarse del frío.

Esta publicación se actualizará cuando se obtenga más información oficial por parte de las autoridades de San José.

